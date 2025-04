Muere Memo del Bosque tras sufrir una recaída con el cáncer: «luché con todo lo que pude»

El mundo del espectáculo nuevamente se viste de luto, ahora con la muerte del productor de Televisa Memo del Bosque, quien se dijo que sufrió una recaída con el cáncer.

Fue a través de las redes sociales del mismo productor que se dio a conocer la muerte del productor y las causas de su fallecimiento, tras una larga lucha.

«Hoy deseo compartir que he llegado al final de mi vida. El cáncer fue una batalla fuertísima con la que luché con todo lo que pude, pero Dios ha decidido que esa enfermedad no me lastime más», dijo.