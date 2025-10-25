Muere la actriz Isabelle Tate a los 23 años de edad a causa de un trastorno que enfrentaba desde la adolescencia

La causa del fallecimiento de la joven actriz ha sido confirmada como una complicación derivada de una enfermedad genética con la que lidiaba desde los 13 años. Isabelle Tate murió a causa del trastorno de Charcot-Marie-Tooth (CMT), una enfermedad neuromuscular congénita que afecta el control de los músculos.

La enfermedad de Charcot-Marie-Tooth es una condición genética incurable que daña los nervios periféricos, principalmente en los brazos y las piernas, según la Mayo Clinic. Es considerada una de las enfermedades neurológicas hereditarias más comunes. Tate, originaria de Nashville, había lidiado con la CMT desde los 13 años, una batalla que ella misma documentaba en sus redes sociales.

Izzy Tate no solo era una joven actriz, sino también una profesional con estudios superiores que había retomado su sueño de actuar recientemente. Tras incursionar como actriz y modelo siendo niña, Tate se graduó de la Universidad Estatal de Middle Tennessee con una licenciatura en administración y dirección de empresas.

Recientemente, retomó la interpretación y obtuvo un papel en la primera serie para la que audicionó como adulta: ‘9-1-1: Nashville’, una producción derivada del universo creado por Ryan Murphy. Tate interpretó el papel de Julie en el episodio piloto, que se estrenó el pasado 9 de octubre, marcando su primera aparición en una producción televisiva de gran alcance.

La serie rendirá un póstumo tributo a la joven. El capítulo que se estrenará el próximo 30 de octubre incluirá al final un sentido homenaje en honor a la memoria de la actriz. Tate creció en Nashville, Tennessee. Además de su carrera artística, se dedicaba a actividades como visitar refugios de animales y crear música junto a sus amistades.

Información tomada de FAMA