Muere el músico John Prine, a causa del coronavirus COVID-19

A los 73 años de edad, John Prine (1946-2020), emblema del género folk, falleció en un hospital de la ciudad de Nashville, dentro del estado de Tennessee, Estados Unidos. El destacado músico perdió la vida a causa de complicaciones derivadas de haber contraído el denominado coronavirus COVID-19, virus que ha mantenido a gran parte del planeta en un periodo de emergencia sanitaria.

El cantautor inició su trayectoria musical a principios de la década de los setentas, lanzando el álbum John Prine, publicado por el sello discográfico Atlantic Records, esto durante el año 1971. Tal material incluye temas ya clásicos de la obra del nacido en Illinois, tales como “Illegal Smile”, “Sam Stone”, “Paradise”, sin olvidar “Hello In There”.

El segundo de dichos sencillos, aborda la historia de un soldado estadounidense que regresa a su casa después de haber combatido en Vietnam.

En ese tema como en tantos otros, Prine demuestra su virtuosismo para narrar una gran historia a partir de hechos cotidianos, aparentemente ordinarios pero cargados de intensidad y emociones.

Su álbum de debut le llevó rápidamente a ser respetado y reconocido tanto por la crítica como por sectores del público; incluso durante sus primeras apariciones se ganó el reconocimiento de genios musicales como Bob Dylan.

La década de los setentas fue especialmente prolífica para Prine, pues luego de su disco de presentación, continuó grabando a gran velocidad; de tal época se desprenden materiales como Diamonds in the Rough (1972); Sweet Revenge (1973); Common Sense (1975); Bruised Orange (1978) y Pink Cadillac (1979). Entre la amplia obra de Prine, la crítica sitúa tanto al ya mencionado Bruised Orange como al álbum The Missing Years (1991) -con el cual se hizo merecedor de un Premio Grammy-, como dos de sus trabajos discográficos mejor logrados.

El año 1998 marcó un momento de gran intensidad en su vida, pues fue diagnosticado con un cáncer de garganta. Tras una cirugía para retirarle un tumor, la carrera musical de Prine perdió la meteórica velocidad con la cual viajó durante sus dos primeras décadas de labor artística; sin embargo, para ese entonces el cantautor ya se hallaba instalado dentro de las leyendas de la música folk en Estados Unidos.

Por| AP