Muere el legendario guitarrista Ace Frehley, fundador de KISS y considerado uno de los mejores del mundo; tenía 74 años

El legendario guitarrista fundador de la banda KISS, Ace Frehley, falleció a los 74 años en Morristown, Nueva Jersey, tras complicaciones derivadas de una hemorragia cerebral causada por una caída en su estudio a finales de septiembre de 2025

El músico Ace Frehley había sido hospitalizado en estado crítico desde mediados de octubre, conectado a soporte vital, según confirmaron medios como Variety, The Washington Post y TMZ.

La noticia de su fallecimiento fue dada a conocer por su familia en un comunicado este 16 de octubre, tras la difícil decisión de desconectarlo del respirador, ya que los médicos no lograron estabilizar su condición pese a varios días de tratamiento intensivo.

Ace Frehley era conocido como «The Spaceman» dentro de la banda KISS (George De Sota/Getty Images)

¿De qué murió Ace Frehley, guitarrista fundador de KISS?

Frehley, cuyo nombre real era Paul Daniel Frehley, nació el 27 de abril de 1951 en el Bronx, Nueva York. Su caída ocurrió alrededor del 25 de septiembre en su estudio de grabación, lo que derivó en una hemorragia cerebral grave.

Inicialmente, un comunicado en su Instagram el 25 de septiembre minimizó el incidente: “Ace tuvo una caída menor en su estudio, resultando en un viaje al hospital. Está bien, pero contra su voluntad, su médico insiste en que se abstenga de viajar por el momento”.

Sin embargo, el 6 de octubre, se anunció la cancelación del resto de su gira de 2025 por “problemas médicos en curso”, afectando shows en el Medio Oeste de Estados Unidos y Europa.

Rumores de su muerte circularon en redes sociales desde la mañana del 16 de octubre, impulsados por tributos prematuros de figuras como el baterista de Poison, Rikki Rockett, y el vocalista de Tool, Maynard James Keenan, pero fueron confirmados oficialmente por la familia horas después.

Así fue la historia de Ace Frehley con la banda KISS

Como uno de los miembros fundadores de KISS en 1973, junto a Gene Simmons, Paul Stanley y Peter Criss, Ace Frehley adoptó la personalidad de “Space Ace” o “Spaceman”, con un maquillaje estelar inspirado en su afición por la astronomía y la ciencia ficción. Su estilo de guitarra, influenciado por el blues rock de bandas como The Rolling Stones y Jimi Hendrix, aportó un sonido potente y melódico que definió el hard rock teatral de KISS. Llegó a la audición de la banda luciendo una zapatilla roja y otra naranja, un detalle que se convirtió en anécdota legendaria.

Durante su primera etapa con KISS (1973-1982), participó en nueve álbumes de estudio, incluyendo clásicos como Destroyer (1976), Rock and Roll Over (1976) y Love Gun (1977). En este último, debutó como vocalista principal en la canción homónima, que se convirtió en un himno icónico.

El álbum en vivo Alive! (1975) capturó su energía frenética en el escenario, vendiendo más de cuatro millones de copias y convirtiéndose en un referente para generaciones de guitarristas. En 1978, coincidiendo con el lanzamiento simultáneo de discos solistas de los cuatro miembros, su álbum homónimo fue el más exitoso, gracias al cover de “New York Groove” de Hello, que alcanzó el Top 40 en Billboard.

Los miembros originales de KISS (Peter Cade/Getty Images)

En 1982, Frehley abandonó KISS por diferencias creativas y problemas personales, incluyendo adicciones que documentó en su autobiografía No Regrets: A Rock ‘N’ Roll Memoir (2011). Formó Frehley’s Comet, con el que lanzó álbumes como Frehley’s Comet (1987) y Trouble Walkin’ (1989), fusionando hard rock con toques de pop y space rock.

Regresó brevemente a KISS en 1996 y 2002 para giras de reunión, contribuyendo a la gira de despedida de la alineación original.

Su carrera solista continuó con discos aclamados como Anomaly (2009), Space Invader (2014), Spaceman (2018) y 10,000 Volts (2024), este último en apoyo de su gira cancelada. En 2025, planeaba Origins Vol. 3, un álbum de covers.

Adiós a Ace Frehley, uno de los mejores guitarristas de la historia

Ace Frehley es considerado uno de los guitarristas más influyentes del hard rock y heavy metal, con un legado que incluye riffs icónicos en hits como “Rock and Roll All Nite”, “Detroit Rock City” e “I Was Made for Lovin’ You”.

Su presencia escénica —con solos de humo y elevadores en conciertos— y contribución al fenómeno cultural de KISS, que vendió más de 100 millones de discos mundialmente, lo convirtieron en un ícono. Fue incluido junto a la banda en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2014.

La comunidad musical ha expresado profundo pesar. Gene Simmons, bajista de KISS, tuiteó: “Ace era el alma rebelde de KISS, un genio con la guitarra que nos dio alas. Su música vivirá por siempre. Descansa, Spaceman”.

Paul Stanley, cofundador, agregó en Instagram: “Perdimos a un hermano original. Ace trajo el fuego estelar a nuestro sonido; su energía era contagiosa. Te extrañaremos en el escenario”.

Otros tributos incluyen el de Eddie Van Halen Jr., quien lo llamó “el puente entre el glam y el metal”, y el locutor de radio Eddie Trunk, quien confirmó detalles de su salud antes del anuncio.