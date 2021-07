Muere el actor Daniel Mickelson a los 23 años de edad

La comunidad de Hollywood se encuentra de luto tras el fallecimiento del actor Daniel Mickelson a la edad de 23 años, el cual se dio durante el fin de semana del 4 de julio.

La triste noticia fue difundida en el perfil de Instagram de su hermana, la modelo Meredith Mickelson, quien compartió una foto de ambos cuando eran pequeños.

“Mi corazón está destrozado y escribir esto se siente tan mal que ni siquiera sé qué decir. Ayer perdí a mi hermano, mejor amigo y la otra mitad de mi corazón. No había una persona a la que amara más en este mundo. No hay palabras que le hagan justicia. Conocerlo era amarlo. Era el humano más feliz, brillante, sonriente, más cálido que existía y estoy tan feliz de que Dios me haya elegido como su hermana por toda su maravillosa vida”, escribió la modelo.

En sus últimas publicaciones de Instagram, el actor mostró imágenes de las que se convertirían en sus últimas vacaciones en Hawai al lado de su novia Maddie Haley, quien también se mostró muy afectada por su pérdida.

“No estoy segura de cómo voy a salir adelante, pero voy a ser fuerte porque sé que es lo que tú hubieras querido. Todo lo que hago ahora es por ti. Ahora tengo un ángel guardián a mi lado por el resto de mi vida. Voy a hacerte sentir tan orgulloso. Te amo para siempre bebé”, expresó Haley, acompañado de una serie de fotografías donde se pudo notar el gran cariño que existía entre ambos.