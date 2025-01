Muere ‘Danny Buster’, guitarrista y fundador de Maskatesta

Daniel Franco, mejor conocido como ‘Danny Buster‘, guitarrista de la banda de ska Maskatesta murió, confirmó este martes la propia agrupación.

La noticia se dio a conocer a través de la cuenta oficial de Facebook de La Maskatesta.

“Maskatesta está de luto, lamentamos darles está amarga noticia. Danny Buster fundador y guitarrista del grupo, ha volado al cielo para convertirse en una estrella más que alumbrará el camino. Dale duro, y dale fuerte que siempre suene esa distor, ese riff con tu guitarra en todos los corazones de los que te conocimos; de los que te amamos, de los que te extrañaremos, de los que te conocerán por este legado que dejas en la música”, se leía en la publicación.

Otros músicos, entre ellos ‘Dr. Shenka’, vocalista de Pateón Rococó, expresaron sus condolencias.

“Que triste noticia. Un abrazo a todos en la banda. Resignación para su familia. Que descanse en paz”.

Maskatesta es un grupo de ska formado por Israel “Kabula” (voz), Danny Buster (guitarra), Yarin Hernández (bajo), Óscar “Bubu” (batería), Ricardo “Pollo” Luna (trompeta), Alexis Méndez (trombón), Mauricio Moreno (teclado), Julio “Wolvie” (teclado), “Tidy” González (saxofón y tenor) y “Nutty” Rodríguez (saxofón y barítono).

La banda se ha popularizado con cinco álbumes: ‘The Maskatonians all stars and Friends’ (2006), ‘Que quieres que te diga’ (2008), ‘This is Ska’ (2010), ‘Mi vida en otro lado’ (2013) y ‘Sound System’ (2018), así como un disco en vivo titulado ‘Maskatesta with Big Band Orchestra Live’ (2011).

También han publicado el EP ‘Mi habitación está vacía esta noche’ (2012), el compilado ‘Eigth Years of Ska’ (2012) y un tributo a Los Fabulosos Cadillacs titulado ‘Toda la vida’.