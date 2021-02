Muere Christopher Plummer, un actor consumado

Christopher Plummer, el elegante actor que interpretó al capitán von Trapp en el clásico del cine La novicia rebelde y a los 82 años pasó a ser el actor de mayor edad en recibir un premio Oscar, falleció ayer a los 91 años.

Plummer murió en su casa en Connecticut acompañado por su esposa, Elaine Taylor.

A lo largo de más de 50 años de trayectoria, Plummer trabajó en proyectos tan variados como la película La chica del dragón tatuado, la cinta animada Up, en la que hizo la voz del villano, y la obra de Broadway Inherit the Wind, como un astuto abogado.

El papel del patriarca de los von Trapp en 1965, que interpretó junto a Julie Andrews, fue el que lo proyectó al estrellato. Un personaje que lamentó como “sin sentido del humor y unidimensional”.

Pese al éxito mundial, Plummer dijo en público que despreciaba el filme, y consideró que su papel fue muy “empalagoso” en una entrevista de 2011 con The Hollywood Reporter.

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, Andrews dijo en un comunicado enviado a The Hollywood Reporter que atesora los recuerdos de su trabajo juntos “y todo el humor y la diversión que hemos compartido a lo largo de los años” .

Luego moderó sus críticas, y dijo al mismo medio en 2015 que la película fue “el último reducto de paz e inocencia en tiempos muy cínicos”.

Plummer nunca buscaba papeles protagónicos pese a su pelo gris, su buena apariencia y su leve acento inglés. Prefería los papeles de carácter, que consideraba más sustanciosos. Su libro de memorias de 2012 se tituló In Spite of Myself.

Plummer tuvo un renacimiento notable en el cine ya de adulto mayor, empezando con su aclamada actuación como Mike Wallace en la película de Michael Mann de 1999 The Insider, y continuando con filmes como Una mente brillante de 2001 y La última estación de 2009, cuyo papel de un deteriorado Tolstoi le mereció una nominación al Oscar.

En 2012 ganó el premio de la Academia al Mejor Actor de Reparto por su trabajo en Beginners.

El 2017, Plummer reemplazó a Kevin Spacey en Todo el dinero del mundo, apenas seis semanas antes de su estreno cinematográfico. La decisión fue validada oficialmente de la mejor manera posible: con una nominación al Oscar, su tercera, como Mejor Actor de Reparto.

Recientemente tuvo un papel protagónico en Entre navajas y secretos, junto a Daniel Craig, Chris Evans y Jamie Lee Curtis.

El director de esa película, Rian Johnson, dijo que Plummer era “una leyenda que amaba su arte, y era todo un caballero”.

El actor nacido en Canadá interpretó la mayoría de los grandes papeles de Shakespeare, incluyendo Hamlet, Iago, Otelo, Próspero, Enrique V y un impactante Rey Lear en el Lincoln Center en 2004. Era un astro frecuente en el Festival de Stratford de Shakespeare en Canadá.

Por_EXCÉLSIOR