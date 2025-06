Muere actor de ‘Lilo & Stitch’

El actor David Hekili Kenui Bell falleció este fin de semana. La hermana del actor, Jalene Kanani Bell, comunicó la noticia en redes sociales.

Debutó en la pantalla con la nueva película de “Lilo & Stitch”, donde apareció acreditado como “Big Hawaiian Dude”.

Maia Kealoha, quien interpreta a Lilo, compartió un cariñoso mensaje (escrito por su madre) para despedirlo:

“Oye, tío David, guárdame un poco de helado (…).

En Hawái, llamar tío, tía, tutu (abuela), etc., a alguien que no tiene parentesco consanguíneo es una señal de respeto. David era eso para Maia; era como uno de sus tíos y la trataba como a su propia ohana. David, estoy muy orgulloso de ti y feliz por todo lo que has logrado en esta vida. Sin duda, has dejado huella en el mundo. 🍧 Un amigo hui hou, me encanta la ohana de Kealoha”.

Su representante, Lashauna Downie, declaró a TMZ: “Estoy conociendo el tema como ustedes, a través de las redes sociales. Esto es desgarrador y triste. Era uno de mis mejores talentos y encarnaba el verdadero significado de aloha… un gigante gentil”.