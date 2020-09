Mubi, una opción diferente de entremetiendo en donde se une el cine clásico y contemporáneo

Aunque el confinamiento pareciera descongelarse de poco a poco, la mejor medida que se debe tomar aún, para quienes puedan hacerlo, es quedarse en casa y así evitar contagios. A esta recomendación surge la pregunta: “¿qué opciones tengo para entretenerme y pasar un rato gusto sin tener deseos de salir?” Sin duda la respuesta que ha flotado como “salvavidas” estos meses es disfrutar del contenido de las diferentes plataformas de streaming.

De hecho, en estos días lluviosos parecen brotar como hongos nuevas propuestas de estos servicios para competir en un mercado que cada día crece más. Las opciones son variadas y cada uno cuenta con atractivos contenidos que invitan a suscribirse en ellas. Sin embargo, muchas veces no conocemos bien de qué van y qué nos ofrecen.

Si lo tuyo no son las cintas de superhéroes, no te apetece la oferta de moda, quieres conocer la obra de directores clásicos, o bien, no te convence o simplemente ya disfrutaste del contenido de servicios como Netflix y Amazon Prime, esta ocasión te vamos a presentar una plataforma que no es nueva y que tiene varias joyas del cine guardadas.

“Mubi es una plataforma de streaming. Funciona desde el 2007 y está aproximadamente en 150 países. Tiene como característica principal que es una plataforma centrada en la curaduría, es decir, no tenemos un algoritmo sino un equipo de curadores atrás. Un equipo de personas que están seleccionando las películas centrados en la calidad, en detalles y sobre todo en entender el cine como un arte”, describe Sandra Gómez, country manager del servicio en México, en entrevista con SinEmbargo.

Mubi cuenta con un catálogo internacional de cintas que destacan por haber sido reconocidas en los principales festivales de cine, series, clásicos del séptimo arte, retrospectivas dedicadas a directores y otras selecciones especiales que complementan su menú.

“Tenemos películas para todos los públicos y muy variadas. En general son películas de grandes maestros, cineastas premiados en festivales, nuevos directores que se están destacando. Son películas de todo el mundo. Tenemos cine experimental, tenemos comedia, dramas, tenemos todo tipo de cine pero siempre centrados en la calidad”, explica Sandra.

Nombres como los de Jean-Luc Godard, Federico Fellini, Pier Paolo Pasolini, Martin Scorsese, Ingmar Bergman, Akira Kurosawa, Pedro Almodóvar, entre muchos más, desfilan dentro de oferta. Pero, ¿cómo se logra la selección de estas cintas? Bien, como ya lo adelantó Sandra, existe un equipo a cargo de hacer una curaduría especial revisando las cintas que se exponen dentro de los mejores festivales del mundo, así como autores que ya son clásicos y otros contemporáneos que se van descubriendo.

La curaduría no sólo rescata a talentos del viejo continente, cintas de América Latina también destacan en el catálogo proponiendo una visión fresca y renovadora.

El catálogo se divide en dos: Videoteca y Cartelera. En la primera están los cientos de cintas que ya se han ido sumando y han dado la identidad a Mubi, mientras que en la segunda, en Cartelera, se presenta una nueva película cada día.

De hecho, para el mes de septiembre Mubi trae consigo filmes participantes en los festivales de Locarno 2019, Cannes 1996, Rotterdam 2019 y CPH:DOX 2014.

“La verdad es que la plataforma está dirigida a todos lo públicos. Si te te gusta el cine y si ves al cine como una forma de arte, Mubi es un lugar donde puedes encontrar todo tipo de películas, por supuesto, ahondamos mucho más y tenemos películas del mundo entero”.

EN MÉXICO VA TOMANDO TERRENO

En México, de acuerdo con la primera encuesta 2019 de Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el 33.4 por ciento los encuestados de entre 25 y 34 años usan su cuenta de OTT (Over the Top) es decir: Netflix, Amazon Prime Video, Claro Video, HBO, entre otros, entre 3 y 5 horas diariamente; mientras que el 54.9 por ciento la usan por hasta dos horas al día.

El 39.3 por ciento de los usuarios señaló que gasta mensualmente 199 pesos, mientras que el 29 por ciento paga de 200 a 400 pesos; y un 7.3 por ciento paga más de 400 pesos.

Evidentemente para 2020, un año peculiar por el confinamiento, se ha alterado el escenario de las plataformas pues el mercado para éstas ha ido creciendo no sólo en México, sino en el mundo.

Mubi no es la excepción, Sandra Gómez explica que aunque la plataforma ha ido ganando adeptos año con año desde que llegó al país, la búsqueda de contenidos diferentes durante la pandemia le ha dado un gram empujón.

“A la plataforma le estado yendo muy bien desde años anteriores, pero con la pandemia, el encierro, sí se han subido mucho el número de usuarios que tenemos y eso nos ha permitido también pensar en tener más contenidos, por ejemplo, en la plataforma haciendo que todas la películas tengan subtítulos en español, que sean accesibles para todos. […] Sobre el crecimiento de principio de año, a acá, sí hemos doblado el número de suscritores”.

Más que ver a Netflix, Amazon Prime, HBO, entre otras, como competencia dentro del mercado, Gómez defiende el que un servicio termina por ser complemento de otro.

“Son todas muy distintas, y nosotros más que competencia lo vemos como complemento. Creo que no está peleado que veas una película en una plataforma o una serie y vengas a Mubi a ver todo el contenido que tenemos. Lo que tiene Mubi al ser una plataforma con curaduría es que no estamos abrumando al espectador sino más bien dándole soluciones o las películas se las estamos mostrando de una manera mucho más simple con una curaduría, son colecciones específicas”.

Mubi se expande por el territorio Mexicano a la par que agrega más contenido de nuestro país a su plataforma. Este mes llega el documuental Llévate mis amores de Arturo González Villaseñor, El placer es mío de Elisa Miller, Todo lo demás de Natalia Almada, Extraño pero verdadero de Michel Lipkes, y Epitafio de Rubén Imaz y Yulene Olaizola.

“Queremos seguir creciendo, queremos seguir trayendo cine de todo el mundo, que la gente se interese cada vez más en nuestra plataforma, que se siga posicionando Mubi en México y que se dé a conocer a público más amplios que solamente el nicho cinéfilo. Seguir creciendo en términos de audiencia y que conozcan la plataforma y que vean que es un plataforma para todo los públicos”.

¿CÓMO FUNCIONA MUBI?

Mubi tiene un precio accesible y competitivo con las otras plataformas. Hay dos formas de pago: Una mensualidad de 99 pesos, o bien, contratar el plan anual por 828 pesos.

Más que ser sólo un catálogo de títulos, Mubi se convierte en un sitio donde puedes enterarte de las últimas noticas del séptimo arte, leer críticas y poder acceder a entrevistas exclusivas. Además, la plataforma funciona también como un red social, el usuario puede también hacer críticas, calificar y comentar las cintas interactuando con otras cuentas para entrar a círculos de discusión.

La aplicación de Mubi está disponible en Roku, Amazon Fire TV, Apple TV, LG y Samsung Smart TV, así como en dispositivos móviles como iPad, iPhone y Android.

Si deseas inmiscuirte en Mubi, el servicio ofrece siete días de prueba para que decidas si lo contratas o no.

“Los invito a que vengan a nuestra plataforma, a que conozcan Mubi que es una plataforma con una curaduría excelente, con películas de todo el mundo que creo que pueden interesar a todos y además es un plataforma muy económica que creo que tiene precios muy competitivos en el mercado que y van a descubrir contenido muy interesante y muy enriquecedor”.

Fuente: Sin Embargo