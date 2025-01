Mr. Doctor ofrecería disculpas a Maryfer Centeno para terminar pleito: “A veces vale más tener paz, que tener la razón”

El enfrentamiento legal entre el influencer Mr. Doctor y la grafóloga Maryfer Centeno sigue sin resolverse. Aunque se había programado que el 13 de enero fuera la fecha para definir el futuro del caso, la audiencia fue pospuesta para dentro de un mes, informó el youtuber.

Sin embargo el médico mantiene su postura abierta a resolver el conflicto mediante una disculpa, si esto garantiza el fin de la controversia, explicó en entrevista con INFOBAE MÉXICO.

“Yo ya estaba confiado con que este lunes se iba a definir el rumbo de todo esto para tener un poco más de certeza, pero no lo sabemos, entonces la audiencia es el 13 de febrero, hasta ese día vamos a saber si esto para o si continúa, saber qué es lo que va a pasar, quisiera tener esa certeza.

“En algún momento se trató de hacer una reconciliación, pero si en este tiempo de un mes, vuelven a decir que siempre sí, que se puede todo esto calmar o detener con una disculpa, yo no tengo ningún problema en hacerlo. Yo también quiero que esto se acabe porque puede ser muy abrumador o también puedo seguir hasta dónde quieran. A veces vale más tener paz, que tener la razón”, explicó.

Mr. Doctor dio detalles de los intentos de la mediación

El creador de contenido indicó que el pasado 13 de diciembre su equipo de abogados lanzó un comunicado en donde se agrega al abogado de ese momento de la contraparte, donde se decía que ya se estaban en pláticas de mediación para una posible conciliación.

“De estas pláticas yo estaba enterado. A las 12 del día sale la contraparte que no sabía nada, no le habían avisado, que siempre sí se trataba de una cuestión de dinero, tal vez no los 64 millones que había dicho Shanik, pero sí quería dinero para las infancias con cáncer”, comentó.

“¿En qué quedamos en estas pláticas conciliatorias? Que ya no íbamos atacarnos en lo que se llegaba la conciliación que ya no íbamos a hablar ni yo hacia la contraparte ni la contraparte hacia mí”.

Sin embargo, hizo énfasis en que el acuerdo implícito de no agredir públicamente se rompió cuando surgieron nuevas acusaciones en su contra.

“Sacaron una denuncia de hace un año por una nutrióloga porque según las había discriminado por su religión, cosa que no era cierto, estaban enojadas porque había demostrado que no tenían cédula profesional, entonces unas cuentas de Twitter que pareciera que copiaron y pegaron los hilos de la información para empezar”, añadió.