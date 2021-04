Mortal Kombat: Estos son los personajes que se batirán en duelo en la película

Todo está listo para el combate más esperado del cine con el estreno de ‘Mortal Kombat’. La cinta inspirada en la popular franquicia de los videojuegos llegará a las salas de cine de nuestro país este 15 de abril, y antes de que esto suceda, debes conocer a los personajes que la protagonizarán.

El trailer oficial nos ha dejado claro que las peleas serán sorprendentes, por lo que estamos seguros que nos dejarán sin palabras cuando los personajes usen los fatalities y técnicas provenientes de las artes marciales.

Aunque estarán presentes algunos de los personajes icónicos del videojuego, la nueva cinta de ‘Mortal Kombat’ también presentará a otros más que reforzarán la trama de la película. Es momento de conocer más de ellos, sus poderes, habilidades y quién está detrás de su interpretación. La cinta reúne a un reparto internacional como pocos.

Estos son los personajes que traerá ‘Mortal Kombat’ para un evento espectacular en las pantallas:

Cole Young

Interpretado por Lewis Tan, es un personaje expresamente creado para la película. En la historia, Cole es un joven luchador de MMA, acostumbrado a recibir una paliza por dinero. Él pelea en combates ilegales en jaulas sólo para poner comida en la mesa para su hija Emily y su mujer, Allison.

El personaje no sabe que está destinado a pelear en una batalla mortal. Cole lleva una marca de nacimiento distintiva que lo ha convertido en el objetivo de los asesinos de Outworld.

Jax

Mehcad Brooks interpreta a Jax —mejor conocido como el Mayor Jackson Briggs—. Él es un soldado de las Fuerzas Especiales físicamente imponente y testarudo. Un protector nato, que siempre ha antepuesto la seguridad de los que le rodean ante la suya propia. Aunque de buen corazón, también es un asesino con un sentido del deber.

Sub-Zero

Este personaje es sin duda uno de los antihéroes más icónicos del mundo de los videojuegos. Esta máquina de matar utiliza el hielo para causar muertes en nombre del Outworld. Antes conocido como Bi-Han, es un despiadado asesino del clan Lin Kuei. Su entrenamiento le ha hecho letal, y su inteligencia le ayuda a manipular a sus presas. Este personaje es interpretado por Joe Taslim.

“Para mí, la competición no era suficiente motivación, sentía que debía haber algo más, así que cuando encontré la frase ‘Nadie abandona a los Lin Kuei’, eso lo inventé yo. Ésa fue mi motivación. Nunca es algo personal. Si estás en el Lin Kuei, siempre lo estarás, y si no estás, tienes que morir”.

Sonya Blade

Ella no tiene ninguna marca especial, pero está involucrada en esta pelea ancestral. Ella es Mayor de las Fuerzas Especiales y es interpretada por Jessica McNamee. Jax fue el responsable de reclutar a Sonya Blade para las Fuerzas Especiales; es una inteligente y firme soldado que lleva años indagando en la mitología que hay detrás de Mortal Kombat.

Es una luchadora letal que sabe cómo empuñar un cuchillo. Su dedicación a desentrañar la verdad que se esconde tras la marca la ha llevado a seguir la pista de los pocos campeones que quedan en Earthrealm.

Scorpion

Es el legendario ninja nacido en el clan Shirai Ryu y el mayor guerrero que jamás haya existido. Su nombre es Hanzo-Hasashi, también conocido como Scorpion. Su violento asesinato a manos del asesino rival Bi-Han lo desterró al Netherrealm, donde su alma quedó atrapada en el fuego eterno. Por ello, la venganza es su único pensamiento mientras espera una oportunidad para ser liberado de entre los muertos.

Hiroyuki Sanada es el actor que se encarga de dar vida a este personaje icónico de la franquicia.

“Me encantan sus armas y estilos de lucha, pero sentí cierta presión para asegurarme de que lo hacía bien. Lo curioso es que antes de que me ofrecieran el papel, los fans de Internet utilizaron Photoshop o algo así para poner mi cara en el cuerpo de Scorpion”.

Lord Raiden

Tadanobu Asano da vida al dios ancestral y protector de Earthrealm, que concede santuario a los que llevan la marca. Lord Raiden ha reunido y entrenado a generaciones de campeones para luchar en cada torneo de Mortal Kombat. Tras perder los últimos nueve, Lord Raiden no tiene muchas esperanzas en este último grupo.

Liu Kang

Él es una fuerza integral entre el equipo de campeones de Lord Raiden en Earthrealm. Admirablemente leal, Liu Kang ha dedicado su vida a prepararse para Mortal Kombat. Sirve como guía y consejero de confianza para aquellos que buscan proteger Earthrealm de las fuerzas del Outworld.

El monje shaolin es uno de los pocos que sabe todo lo que hay que saber sobre Mortal Kombat. Tiene la confianza y el favor de Lord Raiden. También ha desbloqueado sus propios arcanos, o su verdadero poder: manifestar y manipular el fuego. Es interpretado por Ludi Lin.

Kung Lao

Es uno de los mejores guerreros de Raiden. Su perspicacia y hábil uso del sombrero de ala afilada —que controla mediante telequinesis— hacen del maestro shaolin un oponente formidable. Max Huang es el intérprete de este personaje, al que dice, lo ve como héroe de una película del oeste.

“Revisé el guión y enseguida pensé que era como una película clásica del oeste, porque tiene todos estos personajes geniales que se reúnen para un enfrentamiento. Kung Lao, porque es un tipo misterioso, no habla mucho, es reservado y lleva ese sombrero de ala ancha, que es tan icónico; sentí que casi le hace parecer un vaquero”, dijo.

Shang Tsung

Engañoso y poderoso hechicero de Outworld, que ha llevado a su reino a la victoria sobre Earthrealm en nueve batallas consecutivas de Mortal Kombat. Sobre él, recae una maldición de los Dioses Antiguos por lo que debe darse un festín de almas humanas para mantener su cuerpo que envejece rápidamente.

Chin Han es el encargado de interpretar al hechicero y lo describe como “un metamorfo y un devorador de almas”. Shang Tsung puede moverse entre los humanos sin que éstos sepan que está ahí, y puede acceder a los movimientos característicos de todos los luchadores de Mortal Kombat, por lo que tiene todos sus puntos fuertes, menos las debilidades.

Mileena

Una de las más devotas seguidoras del dios anciano es la despiadada e imprevisible Mileena, mitad tarkatana, mitad edena. Es leal a su creador y sirve tanto de guerrera como de informadora. Mileena, con sus espadas de duelo sai y su capacidad de teletransportarse, rodea a sus enemigos y no se detendrá ante nada para eliminar a los campeones de Terramar. Mileena es interpretada por Sisi Stringer.



“Los fans tienen una profunda conexión con el personaje, y yo sabía que no querían que fuera sólo una máquina de matar. Desde su perspectiva, quiere seguir viviendo al lado de Shang Tsung. Hay una vida emocional detrás de ella y eso fue algo que los fans me permitieron cuando me preparé para interpretarla”, contó.

Fuente: Forbes