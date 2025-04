Momento viral: Natalia Lafourcade canta ‘En el 2000’ en el arranque de su tour

La cantante Natalia Lafourcade arrancó su ‘Cancionera Tour’ en el auditorio del Teatro del Estado de Xalapa.

La noche de ayer, Natalia Lafourcade arrancó su Cancionera Tour en la capital del estado de Veracruz llenando de música el auditorio del Teatro del Estado y celebrando su primer sold out de su gira.

Sobre su primer concierto en la ciudad de Xalapa, la intérprete dedicó emotivas palabras al público veracruzano.

Natalia Lafourcade arranca su Cancionera Tour

“Qué manera tan hermosa de comenzar este camino en mi tierra veracruzana. Xalapa, gracias por recibirme con tanto amor, por cantar conmigo y por hacer tan especial este primer concierto. Mi corazón está lleno. ‘Cancionera’ ya emprendió el vuelo”.

Natalia Lafourcade abrió su concierto con la canción que da título al disco y continúo con temas como De todas las flores.

Natalia Lafourcade (Intagram)

Más de mil voces corearon canciones como El palomo y la negra, Como quisiera quererte, Hasta la raíz y Cancionera al ritmo de la guitarra de Natalia. Además, no pudieron faltar sus éxitos, En el 2000 y Amarte duele.

Con la compañía de su guitarra y sobre una cortina -como el póster de la gira- la cantante salió a dar su primer espectáculo vistiendo un traje sastre gris oscuro y un par de vestidos beige y rojo.

Natalia Lafourcade anuncia el lanzamiento de nueva música

Luego de su presentación, Natalia Lafourcade compartió a sus seguidores algunas historias donde se pudo apreciar la calidez del show. Hoy promete nuevas sorpresas para su segunda fecha en Xalapa, como el lanzamiento oficial de la canción El palomo y la negra.

“Mi gente linda yo estoy que no puedo de la felicidad, ayer tuvimos un show maravilloso. Estamos iniciando la gira de Cancionera Tour y al mismo tiempo estoy liberando música nueva. Mi corazón está que se me sale

Natalia Lafourcade (Instagram)

Agradeció a sus fans por regalarle una noche inolvidable y darle la “patadita de la suerte” para los más de 40 conciertos que tiene en la lista.

“Quiero invitarles a mi canal de Youtube donde estaré mostrando el trabajo audiovisual de Cancionera ya verán que es muy bonito, me ha llevado, me ha revolcado me ha hecho hacer de todo y sobre todo una cosa que considero importante en la vida que es jugar y rendirle tributo a las pequeñas cosas y simples de la vida”.