Molotov siempre se libra de la censura: Paco Ayala

“Ahora sí que siempre nos salimos con la nuestra”, comenta Paco Ayala, integrante de Molotov, al recordar durante una charla con EL UNIVERSAL que en el pasado también los quisieron censurar, pero, dice Ayala, afortunadamente el derecho a la libertad de expresión ha ganado y no han podido callarlos.

“Hubo la censura de no poner los videos, no ponernos en la radio, casi ninguna estación de radio nos ponía. Muchos locutores cuando nos ponían en las estaciones de radio perdieron su empleo, no lo vendían o exponían (sus discos)”, comentó el músico.

“En los lugares donde comprabas discos, los nuestros estaban hasta atrás escondidos o si te lo compraban tenían que salir y entregarlo afuera en una bolsita de celofán en la esquina. Generaron tanto morbo, unos decían que la portada, tenían cuatro portadas, otros decían que el contenido, pero tenías que comprarlo para escucharlo. En ese entonces no había internet, piratería (en internet) sí física (risas)”, ahondó.

La banda integrada por Tito Fuentes, Micky Huidobro, Randy Ebright y Paco Ayala, siempre se han caracterizado por ser polémicos y desenfadados, sobre todo cuando externan sus opiniones a través de su música y aunque nunca recibieron una amenaza que los hiciera poner en peligro su integridad física, muchos si quisieron hacerlos callar. Sucedió hace una semana cuando surgió en redes sociales la idea de prohibirlos a causa de la portada de su disco “Donde jugarán las niñas”.

“Pero nunca tuvimos una represalia formal, nunca hubo una amenaza real, nos cancelaron los conciertos, en el norte de México si había una ciudad que literalmente nos decían ‘no son bienvenidos’ y acabamos en algún momento yendo a tocar, cambiaron las leyes, cambiaron los gobernadores y se abrió la libertad de expresión y de alguna manera siempre la libramos, ahora sí que siempre nos salimos con la nuestra”, detalló.

Por: El Universal