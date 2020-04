Modelo acusa a Maluma de obligarla a tener relaciones con otro hombre

La modelo cubana Grette Duran realizó impactantes declaraciones contra Maluma, a quien acusa de haberla obligado a tener relaciones sexuales con un amigo del colombiano llamado Pipe Bueno, luego de un concierto. Pero la isleña va más allá al señalar que el equipo del reguetonero la amenazó con hacerle daño a ella y a su familia para que no hablará de lo sucedido.

Duran relata, al canal de YouTube del reportero de espectáculos Gabriel Cuevas, que ella asistió a un show que Maluma ofreció en Cancún; ahí fue seleccionada para subir al escenario junto al intérprete. Al terminar el show, Grettel fue invitada a la suite del colombiano, donde también se encontraba Pipe Bueno.

“Llegué, estaba él sentado en la cama, en bata y estaba ahí Pipe, comenzamos a convivir y a tomar. Yo no quería (estar con el amigo), yo estaba ilusionada con Maluma, no con Pipe, pero él me obligó a estar con Pipe. Pero yo siempre dije que no”, comenta a Cuevas en el video.

Los hechos, señaló la joven, ocurrieron en 2016, pero en la entrevista publicada relata que no se atrevió a hacer la denuncia pública al ser amenazada por el equipo del cantante.

Por: ElUniversal