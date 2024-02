Mochis Bendito, los del estilo “Sierreño Farallón” forman parte de la familia Universal Music

Desde Los Mochis Sinaloa, México, ellos son Mochis Bendito, un grupo de regional mexicano formado en 2019 por Marco Bendito, Vega Bendito y Franco Bendito. Con un sonido único y una imagen refrescante, el grupo mochitense refleja sus diversas influencias marcando una diferencia en la nueva ola del regional mexicano.

Porqué escuchar a Mochis Bendito?

Porque tenemos una inquietud distinta y ahorita más que nunca en que se está experimentando y con cierta música que estamos influenciados nosotros estamos metiéndole de nuestra cosecha de nuestro propio estilo, traemos influencias del rock, del blues, alternativo y sentimos que le estamos metiendo un elemento especial.

Porqué se llaman Mochis Bendito?

Más bien los Mochis, fue quien nos puso este apellido. Los Mochis, Sinaloa es una ciudad con mucho talento y muchas cualidades. Para nosotros es una ciudad muy mística, es la capital del boxeo y entre muchas cosas más. Además, estamos influenciados por nuestros valores, nuestras familias, nuestros compas, por la lealtad y por las mujeres de aquí que merecen recibir canciones más que flores.

Proyectos 2024

Para Mochis Bendito luego de ponerse a escribir y componer desde 2019 cuando se avizoraba ya la pandemia del COVID, en momentos de encierro conocimos a Julio, que nos llevó con Alfredo y ahora formamos parte de Universal Music. Ahora estamos entusiasmados para que nuestra música se escuche en todas partes y vivir la magia de una gira.

¿Han tenido camino difícil?

Le hemos batallado muchísimo, esto no es fácil para nadie, sobre todo en el tema de creer porque te llevas muchas decepciones, por más que uno crea que es bueno con sus canciones, también se trata de tener una persistencia, una resistencia y no agüitarse porque puede suceder muy rápido o no suceder, lo más importante es creer en lo que tú haces. Es también importante el apoyo que tienes de tu familia, o un amigo.

Si hubo quienes dijeron que no se iban a poder, pero realmente hubo más amigos que creyeron más que nosotros mismos.

¿Qué opinan sobre la prohibición de narcocorridos en Chihuahua?

Prohibir no va a solucionar nada, eso incita a que se escuche más, por lo prohibido, declaró finalmente Marco Bendito, al también recordar que las prohibiciones han sido parte de la historia de la música.

Mochis Bendito sin embargo se manifestó respetuoso de lo que dicta la ley en la capital de Chihuahua y a pesar de que hay muchas influencias musicales, ellos no tren ese tipo de mensajes.