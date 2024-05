Miranda Cosgrove reconoció el trauma que sufre por el acosador que intentó dispararle y se suicidó: “No me siento segura”

La actriz Miranda Cosgrove, conocida por su papel en el programa de Nickelodeon iCarly, compartió con Bustle una experiencia traumática vivida en 2016, cuando un hombre que la acosaba se prendió fuego y luego se suicidó con un arma de fuego en el jardín de su residencia en Los Ángeles. En aquel entonces, Cosgrove no se encontraba en casa, pero al regresar se topó con que su hogar se había convertido en escenario de ese trágico hecho.

Este suceso alarmante no fue el único incidente de acoso que la actriz tuvo que enfrentar. Previamente, el acosador había disparado a una mujer que se parecía a Cosgrove cuando pasaba conduciendo cerca de su casa. Años más tarde, durante un evento de una organización sin fines de lucro dedicada al rescate de animales, Cosgrove se encontró con la víctima del tiroteo.

“Esta chica se me acercó, y me dijo, ‘No sabía si debía decirte esto aquí o cómo decírtelo, pero soy la chica que recibió un disparo en tu casa’”, relató la actriz a Bustle. El incidente, por supuesto, se convirtió en algo que Miranda no olvida hasta el día de hoy, pues el hecho le dejó un trauma.

La intérprete expresó cómo fue que ambas pudieron encontrar un terreno común a partir de este aterrador incidente, compartiendo cómo la víctima del disparo estaba procesando su trauma de manera similar a ella. La mujer que recibió el disparo le contó a Cosgrove que todo ocurrió un día después de haber terminado una relación amorosa, y cómo al presentarse en la estación de policía de Hollywood para describir al agresor, terminó relatando su ruptura amorosa a los detectives.

Aunque Cosgrove pudo reflexionar sobre estos eventos con cierto sentido del humor, admitió que todavía lidia con el trauma que le provocó el incidente. La actriz explicó que esto influye en su decisión de no sentirse totalmente segura en su propia casa, optando a menudo por permanecer en la casa de sus padres.

Reveló que, durante dos años después del suceso, evitó quedarse en su hogar y solo recobró algo de seguridad al entablar una relación sentimental, puesto que la presencia de otra persona la hacía sentir menos vulnerable. Sin embargo, subrayó que aún le incomoda estar sola en la casa. “Esa es otra razón por la que voy y vengo tanto a casa de mis padres”, confesó la exestrella de Nickelodeon. “Es que no me siento súper segura en esa casa”, admitió.

“Durante dos años después de que ocurriera, no me quedaba allí. Luego empecé a tener una relación y, como esa persona estaba allí conmigo, tenía menos miedo. Pero no me gusta mucho estar allí sola”, precisó la actriz de 30 años. Así, Miranda también mencionó que está trabajando hacia un “gran objetivo”: encontrar un lugar donde se sienta verdaderamente segura para así comenzar un nuevo capítulo en su vida.

Asimismo, Cosgrove compartió su experiencia al ver Bebé reno (Baby Reindeer) en Netflix, destacando la obra por tratar experiencias traumáticas similares a las que ella ha vivido. La actriz expresó su admiración por el protagonista, Richard Gadd, destacando su habilidad para revivir y representar su trauma personal a través de la actuación.

“Siento que si fuera yo, tener que volver sobre tus experiencias más terribles y luego tratar de actuarlas [fuera], sería muy duro”, confesó. La trama de la serie gira en torno a Donny Dunn, papel desempeñado por Gadd, quien es un comediante que lucha por abrirse camino y se ve envuelto en una situación complicada con Martha, una conocida acosadora. Más temprano que tarde, el encuentro entre ambos personajes termina volviéndose oscuro.

Con información de Infobae