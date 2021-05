Miranda Cosgrove anuncia la fecha de estreno del reboot de iCarly

Miranda Cosgrove, protagonista de iCarly, anunció la fecha de estreno del reboot de la popular serie.

A través de su cuenta de Instagram, la joven actriz compartió una foto donde se puede ver al elenco de la sitcom junto con el mensaje “¡Volvimos! iCarly se estrena el 17 de junio”.

El reboot, que llegará a la plataforma de Paramount+, se desarrollará 10 años después del último episodio, en el que Carly se muda con su papá, quien servía en la Fuerza Aérea.

El revival a cargo de Paramount+ constará de 13 episodios. Al elenco original se sumarán nuevas caras sin embargo, Noah Muck ni Jennette McCurdy, Gibby y Sam respectivamente, no estarán en el programa.

Estrenada por el canal Nickelodeon en Estados Unidos y emitida en numerosos países, iCarly narraba la historia de un grupo de estudiantes que creaba un programa casero de televisión online para cumplir con un trabajo de clase y se veía sorprendido por el éxito del formato doméstico en la red.

Fuente: Sin Embargo