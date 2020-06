Miniserie de Karla Luna estaría lista antes de que termine el 2020

La historia de maltrato que vivió la conductora Karla Luna formará parte de su miniserie que podría llegar a las pantallas antes de terminar este 2020.

El objetivo, explicó a EL UNIVERSAL el productor Felipe Silva, es dar un mensaje a las personas que actualmente sufren enfermedades como el cáncer o tienen capacidades diferentes y viven violencia familiar física y psicológica.

“Karla Luna dejó plasmado por escrito y con su voz narrativas de lo que le pasaba: maltratos, insultos por parte de cierta persona y la serie se va a basar en eso por un lado y por otro su niñez, lo que vivió con ‘Las lavanderas’ y su enfermedad”, compartió.

De acuerdo con Silva es un hecho que la historia de la conductora, quien falleció de cáncer en 2017, llegará a las pantallas y esto podría ser a finales del 2020.

Si bien la primera opción es que sea a través de Telemundo señala que plataformas como Clarovideo y Netflix ya están interesadas; espera que este fin de semana se sepa bajo qué plataforma se lanzará.

Silva compartió que su papel será como productor ejecutivo y lamentó que el que fuera esposo de Luna, Américo Garza, quiera boicotear la serie. Aunque dijo que nunca vio el maltrato de Garza hacia Luna sí llegó a recibir llamadas de la conductora donde le contaba que había sufrido violencia.

“Él no quiere que salga esta miniserie porque habla de cosas muy crueles que él llevó a cabo con Karla Luna y que le hizo estando en el hospital con su enfermedad grave”, explicó.

“No se va a abordar que Américo era malo sino que tomemos consciencia los seres humanos de que hay mucho maltrato dentro de las personas que están enfermas”.

El plan de la familia era que en un principio las memorias de Luna llegaran al público a través de un libro pero fue Silva quien les sugirió que buscaran otra plataforma sobre todo pensando en que los mexicanos no son tan ávidos de la lectura.

Sobre las críticas, Silva aclaró que producir esta serie sí se trata de un negocio porque tiene un costo pero no la hacen con la intención de volverse millonarios.

Las ganancias serían tanto para él, como productor, la familia, así como una asociación para el cáncer que ayudó a Karla Luna.

“La verdad siempre va a ser la verdad. A mí no me interesa lo que Américo y Panini dicen lo que me interesa es que hay testimonios de Karlita Luna en donde ella hace una narrativa, como un diario. Ella tenía pensado en vida hacer un libro de lo que sufrió o vivió durante este tiempo pero el tiempo no le alcanzó, el cáncer la venció y se fue”.

Aunque todavía no hay un elenco, el productor propone a Arturo Carmona como Amelio Garzón (Américo), Violeta Isfel como Karla Panini, Sara Maldonado como Karla Luna y Luisito Comunica como Oscar Burgos, entre otros.

Por: El Universal