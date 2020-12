Milla Jovovich se olvida de los zombies para seguir explorando el apocalipsis en Monster Hunter

Pocas estrellas de Hollywood conocen mejor el apocalipsis que Milla Jovovich. Se enfrentó a los zombies de Resident Evil y ahora se adentra en el infernal mundo de Monster Hunter, pero por el camino ha contribuido a que las actrices ganen terreno en el habitualmente masculino cine de acción.

“Yo crecí en los años 80 y era realmente raro ver entonces a una mujer liderando una saga de acción”, comentó a Efe.

“Recuerdo que tenía 12 años cuando vi Aliens (1986) por primera vez y entonces descubrí a Sigourney Weaver. Me impresionó mucho. Fue un momento increíble porque me vi en ella y sentí como que: ‘Guau, las mujeres pueden hacer esto también, no son sólo los hombres’”, añadió.

Parece desde luego que esa experiencia marcó por completo a Jovovich (Kiev, 1975), toda una referencia del cine más espectacular de los últimos 25 años, siempre con un pie en la ciencia-ficción más tenebrosa, y que el viernes estrena en Estados Unidos la adaptación fílmica del videojuego Monster Hunter.

Con su esposo Paul W.S. Anderson en la dirección, con quien ya trabajó codo con codo en toda la saga de Resident Evil, esta película relata la historia de un grupo de soldados de élite que acaba entrando en una escalofriante dimensión alternativa con monstruos sanguinarios al acecho.

Fuente: Sin Embargo