Miley Cyrus revela por qué no mantiene amistades con otras celebridades

Miley Cyrus busca calidad y no cantidad cuando se trata de sus relaciones con otras celebridades.

La cantante de Flowers reveló que no desempeña un papel muy activo en los círculos de celebridades durante una entrevista que le concedió a David Letterman para su serie My Next Guest Needs No Presentation.

Miley Cyrus no tiene muchas amistades famosas

“No soy muy activa ni soy una parte muy activa de la comunidad de otros artistas, animadores y celebridades”, dijo mientras recordaba su victoria y actuación en la ceremonia de los premios Grammy de 2024.

“Simplemente no me siento como mi gente cuando estoy en esa habitación. Pero hay ciertos artistas como Beyoncé, que, como nosotros, nos conocemos desde hace mucho tiempo”, continuó la cantante.

Miley Cyrus , quien apareció recientemente en el último álbum de Beyoncé, Renaissance, Cowboy Carter, recordó su actuación de 2007 en Just Stand Up mientras evocaba el comienzo de su relación con la estrella de Dreamgirls.

“Estaba como intercalada entre Rihanna y la Reina Bey, y ellas ya son adultas, hermosas, probablemente similares a mi edad actual. Elevándose sobre mí, completamente impresionante”, compartió Cyrus.

La cantante continuó: “Soy súper pequeña, tengo acné, tengo frenillos en la parte posterior de los dientes y estoy parada junto a Mariah Carey, que está chorreando diamantes. Y Beyoncé fue muy amable conmigo”.

Miley Cyrus revela que heredó su narcisismo” de su papá

Cuando se trata de su amistad actual, Miley Cyrus dijo que se trata de «amabilidad y coherencia». “Así que en ese sentido soy parte de mi comunidad pero, repito, todo es calidad, no cantidad. No soy muy activa en eso”, aseguró.

Más adelante en el episodio, la cantante de Wrecking Ball también habló sobre haber heredado su “narcisismo” de su famoso papá, Billy Ray Cyrus, en medio de su rumoreada ruptura.

También habló sobre las buenas cualidades del cantante de Achy Breaky Heart, diciendo que él “tiene una relación y un pie en la tierra con la naturaleza y con lo real”.v»Siempre lo hizo, incluso cuando era súper famoso», dijo.

Si bien reconoció que su papá tuvo una “infancia realmente difícil”, analizó su educación bajo una luz diferente. “Mi infancia (quiero decir, podemos ir y hablar de los tiempos difíciles o las luchas) pero tenía comida, tenía amor, crecí en una hermosa casa grande y mi papá no tenía eso”, explicó.