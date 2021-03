Miley Cyrus escribe una carta por los 15 años del estreno de Hannah Montana

La actriz Miley Cyrus publicó en su cuenta de Instagram una carta que escribió para Hannah Montana, el personaje con el que saltó a la fama gracias a la serie de Disney Channel, cuyo primer capítulo se transmitió el 24 de marzo de 2006.

“Hola Hannah. Ha pasado bastante tiempo. 15 años para ser exactos. Desde la primera vez que me coloqué esas mechas rubias sobre mi cabeza en el mejor intento de ocultar mi identidad. Luego me puse una bata rosa con las letras HM brillando sobre un corazón. No lo sabía entonces… ahí es donde vivirías para siempre. No sólo en el mío sino en el de millones de personas a lo largo del mundo”, comienza el texto que Cyrus subió a la red social.

La intérprete de Angels like you aseguró que aunque al personaje de Hannah se le consideraba un alter ego, en realidad fue parte de su identidad.

Recordó que durante las grabaciones de la serie tuvo muchas primeras veces y últimas, así como momentos de gran tristeza, como la muerte de su abuelo poco antes del estreno de la primera temporada de la serie, quien no pudo sobrevivir “lo suficiente para ver la premier”, dijo.

“Hannah, espero que me escuches y me creas cuando digo que esas palabras son ciertas. Tienes todo mi amor y mi mayor gratitud. Darte vida durante esos seis años fue un honor. No sólo estoy en deuda contigo sino también con todos los que creyeron en mí desde el principio. Tienes mi lealtad y más profundo aprecio hasta el final. Con toda sinceridad te digo GRACIAS”, detalló la también cantante en la misiva de dos páginas.

Recordó a quienes formaron parte del elenco y se convirtieron en una familia para ella porque los veía, incluso, más que a su propia familia. Destacó los nombres de Mitchel Musso, Emily Osment y Jason Earles.

En la carta también agradeció a su madre por haberla llevado a clases y a diversas audiciones hasta que finalmente obtuvo el papel principal de la serie de Disney, compañía a la que también dio las gracias por apostar a su talento.

“No pasa un sólo día sin que olvide de dónde vengo. Un edificio en Burbank, California, con una habitación llena de gente con el poder de cumplir mi destino. Y eso hicieron. Me dieron a ti. El mayor regalo que una chica podía pedir. Te quiero, Hannah Montana. Siempre, Miley“, finalizó.