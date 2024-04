Miguel Rodarte se mete en la piel de la élite de San Pedro Garza García

Para Miguel Rodarte, meterse en la piel de un nuevo personaje, cuya esencia es completamente diferente a la de él, es una tarea que generalmente lo invita a reflexionar sobre situaciones que están lejos de su día a día.

‘Sierra Madre: Prohibido pasar’, cuenta la historia de familias de élite en San Pedro Garza

Sierra Madre: Prohibido pasar, la nueva serie de MAX que se estrenó el 21 de abril, fue una oportunidad para adentrarse en las familias de alto abolengo de San Pedro Garza García, Nuevo León. Esta historia narra la vida de los Parra, un linaje de alto poder que busca pacificar el municipio más rico de México.

En palabras de Rodarte, el proyecto es muy potente y tiene mucho qué decir sobre el México en el que vivimos hoy, la relación que tenemos todos los mexicanos con la violencia y como Marcos Parra —su personaje— buscó la manera de encontrar un espacio de paz para la gente de San Pedro y mantener así la violencia fuera del municipio.

“Es muy difícil pasar de ser un ciudadano común a de pronto sentirte el príncipe o el rey de una pequeña parte de México. Me fui a conocer la historia de las familias de Monterrey, cómo se fueron formando y cuál es la relación que tienen de poder entre ellas, como a nivel interno y a nivel familiar”, cuenta en entrevista.

Miguel Rodarte en el papel de Marcos Parra

La trama creada por el escritor regiomontano Diego Osorno, refleja tan solo un poco de la cultura familiar de San Pedro y en especial la vida de Marcos Parra, un miembro de una familia de élite, que junto con sus hermanos es heredero de un holding de empresas.

“Es un hombre que sí tiene el propósito real de encontrar una vocación real de servicio, pero alimentado por el poder. Considero que las circunstancias orillaron a este personaje a meterse en el mundo de la política y dentro de ese proceso encontró su vocación. Marcos tiene la preocupación genuina de que su tierra y su gente se mantenga libre de violencia y que prevalezca la paz”, comenta Miguel Rodarte sobre su personaje.

El proyecto, que está basado en reportajes, hechos históricos, personajes reales y retrata la historia interna de una familia que además tiene que ver con un entorno social y político, ha sembrado una duda sobre si el personaje de Rodarte está basado en el ex alcalde Mauricio Férnández, no obstante, Miguel asegura que esa no fue la intención.

“Como actor nunca abordé el personaje tratando de emular a alguien en particular, sí hay referencias bastantes claras de quiénes podrían ser tal personaje, pero no era la intención de recrear la biografía de nadie ni retratar una persona en particular”, concluye.