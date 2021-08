Miembro de The Offspring fuera de la banda por no vacunarse contra Covid

La pandemia sin duda ha cambiado el esquema bajo el que ahora muchas personas y muchas industrias operan día con día. Ahora es importante contar con un certificado de vacunación para poder acudir a diversos eventos o participar de ellos. Y dentro del marco de la controversia en pro o en contra de las vacunas contra Covid-19, la más reciente le pertenece a Pete Parada, el baterista de la banda The Offspring, quien decidió prescindir de la dosis preventiva.

La consecuencia ahora se traduce en su despido de los escenarios. Al parecer la agrupación decidió que significaba un riesgo permitir que Parada los acompañara en la pactada gira que tienen en puerta. El músico dio a conocer la información con una publicación en su cuenta personal de Instagram, misma en la que explicó sus motivos para pasar de largo de la vacuna.

“Dado mi historial medico personal y los efectos secundarios de estos piquetes, mi doctor me ha aconsejado no participar de esta ronda”, explicó Parada. “Contraje el virus hace un año y no fue tan malo para mi, por lo que estoy seguro que podría soportarlo, pero no lo estoy tanto de sobrevivir a otra ronda del Síndrome Guillain-Barré tras la vacuna. Enfermedad que tengo desde niño y ha progresado a peor durante toda mi vida. Desafortunadamente para mí y mi familia, en esta ocasión los riesgos sobrepasan a los beneficios”.

El de Guillain-Barré es un síndrome que ataca directamente al sistema inmunológico del cuerpo y a las terminaciones nerviosas. Aunque se ha comprobado que la vacuna en la mayoría de los casos no afecta a las personas que poseen esta problemática, de cualquier forma el baterista sopesó los riesgos y decidió lo que probablemente sea mejor para su caso en particular.

Sobre su separación de las labores con la banda, Parada no especificó demasiado. A decir verdad, se desconoce si esta separación sólo aplica para el caso específico de la gira, o si significa la salida definitiva de la banda para el músico. Aunque sí aseguró no guardar ningún tipo de resentimiento contra sus compañeros:

“No tengo sentimientos negativos contra la banda. Sólo están haciendo lo que consideran es mejor para ellos, mientras que yo estoy haciendo lo mismo. Le deseo a toda la familia Offspring todo lo mejor en el regreso a la acción. Me parte el corazón no poder ver a mi comunidad en el camino y extrañaré más de lo que puedo expresar con palabras, estar conectando con los fans”.

Al final Parada también hizo un llamado para que todos aquellos que tampoco puedan participar de la vacunación sepan que no están solos y rezagados en algo que llamó como un “mandato de la industria”. También dedicó palabras de aliento para todas las personas que se han visto afectadas de alguna u otra forma por el paso y llegada de una pandemia que ha permanecido mas de la cuenta.

The Offspring covid

Es bien sabido que las grandes industrias del entretenimiento han buscado desesperadamente la forma de continuar adelante. Y esto incluye tomar precauciones extremas para con todos los involucrados en las filmaciones de películas, series, o estudios musicales de grabación. Tan solo a inicios de la pandemia, fueron muchas las producciones que tuvieron que detenerse debido a pequeños brotes de contagio.

Mientras todo y todos intentan volver a la normalidad son muchos los creativos que han aprovechado el encierro para dar rienda suelta a pequeños proyectos e ideas que conservaban en el closet. Precisamente el baterista de The Offspring es uno de ellos, pues promete lanzar un nuevo proyecto como solista en donde estará acompañado de su hija.

Al final advirtió que sus razones para no recibir la vacuna son médicas y que su decisión no debería tomarse como un ejemplo para que muchos otros decidan saltarse las campañas de vacunación. “Evitemos la desafortunada tendencia de dominar las opiniones, deshumanizar y callar al otro”, concluyó.

Fuente: CinePremiere