Mick Jagger visita un bar con fanáticos de los Rolling Stones pero nadie lo reconoce

El vocalista de los Rolling Stones, Mick Jagger, visitó la noche del pasado miércoles un bar en la ciudad Charlotte (Carolina del Norte, EE.UU.), sin que ninguno de los presentes lo reconociera, informan medios locales.

Curiosamente, en el lugar se encontraban fanáticos del legendario grupo de rock, quienes habían adquirido boletos para asistir al concierto que sus ídolos tenían previsto para el día siguiente en esa ciudad.

El líder de la banda, de 78 años, compartió en su cuenta de Twitter una foto de sí mismo tomando una cerveza en solitario.

Out and about last night in Charlotte, NC pic.twitter.com/BWssvivAII

— Mick Jagger (@MickJagger) September 30, 2021