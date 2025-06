Michelle Salas revela enfermedad que desde hace algunos años padece en la piel

Michelle Salas compartió con sus seguidores algunos detalles sobre su salud. La modelo reveló que desde hace algún tiempo ha lidiando con el melasma, una condición que hasta el momento no tiene cura y que provoca manchas oscuras en la piel.

A través de una historia en Instagram, Michelle Salas explicó que comenzó a notar cambios en su piel hace tiempo, lo que la llevó a acudir por lo que tuvo que visitar constantemente especialistas a quienes agradeció por el trato que ha recibido.

“Desde hace un par de años me empezaron a salir manchas de sol y, la verdad, ha sido súper frustrante porque no es algo que se quite por completo”, compartió.

A pesar de que el melasma es una condición que no tiene cura, la influencer explicó que sí se puede controlar. “La verdad, sí se puede mantener bajo control con constancia y el tratamiento adecuado”, recalcó.

Michelle Salas se pondrá bótox con fines terapéuticos

Además, Michelle Salas compartió que ha sufrido de una fuerte contractura muscular en el trapecio, lo que le ha provocado fuertes dolores.

Para tratar este problema, su médico le recomendó un tratamiento con bótox, con fines terapéuticos.

“Me recomendó ponerme bótox en el trapecio, que siempre tengo tenso y contracturado, para relajar el músculo y evitar que el nervio se enganche, como me pasa seguido”, explicó.v“Hoy lo voy a probar y les cuento cómo me va!”, agregó.