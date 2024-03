Michelle Renaud revela razón por la que comerá la placenta de su segundo hijo

Michelle Renaud se dijo feliz y orgullosa de la pareja que ha formado junto a Matías Novoa durante la presentación de la telenovela Marea de Pasiones, que protagoniza el actor chileno.

Mientras atendía a los medios de comunicación, la actriz confesó que, a pesar de lo que pensaba, no sintió celos al ver en pantalla los besos que su esposo le da a Oka Giner en la historia que iniciará transmisiones el próximo lunes por el canal Las Estrellas.

“Fíjate que sí dije ‘a ver ¿qué siento?’, pero me daba mucha emoción, me encantó, la verdad es que se muy bonito toda la fotografía, la historia se me hizo buena. Oka se ve súper divina, como que siento que todo se ve súper bien y me sentí orgullosa”, explicó a la prensa.

Michelle se dijo fascinada de haber podido cumplir su sueño de tener una familia y volver a embarazarse a escasas semanas de confirmar que está esperando un hijo de Novoa.

“Me siento súper feliz, me siento súper afortunada, ahorita justo estaba pensando cuando me tocaba estar ahí parada, que también sentía como mucha emoción y digo ‘qué padre que aquí sentadita me siento igual de emocionada, igual de plena, y estoy viviendo una etapa bien bonita, pues sí, la soñé muchísimo tiempo, no voy a mentir a nadie”, declaró.

Sobre cómo ha sobrellevado estos meses de embarazo, dado que se espera que para el mes de junio reciba a su próximo hijo que llevará por nombre Milo, Renaud confesó: “Los primeros tres meses del bebé estuvieron rudos, pero ahorita como que ya el segundo trimestre como si nada, así que todo se olvida, ahorita sí lo estoy disfrutando”.

Al respecto del aborto que sufrió antes de volver a embarazarse, la protagonista de telenovelas expuso que ésta pérdida no fue tan mala como pudiera parecer.

“La verdad que yo no sé si la palabra resiliente o ¿qué soy?, pero yo no me quedo clavada jamás en nada, para mí la pérdida de ese bebé fue un mensaje de Dios súper bonito, y obviamente se siente dolor y todo, pero en realidad muy bien”, declaró.

Por otra parte, Michelle Renaud destacó que no desea vivir la experiencia del parto en agua. “No, yo nunca he sido de agua, en mi casa sí, pero así sin agua. No, en Estados Unidos no (nacerá), pero fuera de aquí, hay que viajarle”.

Finalmente, aseguró que es partidaria de la placentofagia, que consiste en comerse la placenta después de dar a luz. “Yo lo hice con Marcelo y me fue muy bien, supongo que con Milo haré lo mismo”, dijo al respecto.

¿Qué es la placentofagia?

La placentofagia ha cobrado fuerza porque, supuestamente, el hecho de comer el órgano trae beneficios, tanto físicos como psicológicos. Se asocia la fuente de nutrición para el feto con la idea de que sigue siendo nutricia tras el alumbramiento.

Dentro de los aparentes beneficios de comer la placenta se dice que es una importante fuente de hierro, un elemento requerido por las mujeres tras el parto. Sin embargo, una investigación de 2016 probó que esto no es cierto. No hubo mayor diferencia entre comer cápsulas de placenta versus las de carne deshidratada.