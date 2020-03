Michel Duval, el hijo de Consuelo Duval triunfa en Hollywood

Luego de realizar un espectacular debut en Estados Unidos con las series “Deadly Class” y “Queen of the South”, Michel Duval regresó a México en 2019 para debutar como guionista, productor y director de la serie web “Puño limpio”, la cual estrenó su primer episodio el verano pasado a través de YouTube. Para el hijo de la comediante Consuelo Duval, ese fue solo el inicio, ya que meses después sorprendió a sus seguidore s con un nuevo personaje en la serie original de Netflix, “Diablero”, en donde demostró que talento tiene, y de sobra.

Michel Duval nació en la Ciudad de México, pero vivió un tiempo en Los Ángeles y Nueva York, en donde estudió actuación. Debutó como actor en la serie de MTV “Último año” y participó en telenovelas como “Lo imperdonable” y “Atrévete a Soñar”. Además, perfeccionó su técnica en el CEA de Televisa, y participó en las obras de teatro “Romeo y Julieta” y “Pericles”. Aunque su nombre real es Michel Maya Dussauge, adoptó el apellido artístico de su mamá, a quien asegura admira desde muy pequeño.

Con apenas 26 años, Michel es una promesa mexicana en Hollywood, hace un año trabajó al lado de los hermanos Russo –quienes dirigieron ‘Avengers: Endgame’-, en donde dio vida al personaje de Chico, un joven que interactúa con alumnos de una escuela privada de élite donde las principales familias de delincuentes envían a sus próximas generaciones. Sin duda su aparición en “Señora de Acero” y “Queen of the South” de USA Network fue lo que lo impulsó a ser reconocido en Hollywood, donde sin duda sigue construyendo su camino.

“Creo que la audiencia mexicana está muy hipnotizada con la novela rosa o con los finales felices, entones cuando les das algo con realidad, donde hablamos de demonios aztecas y cosas mexicanas, les llamas mucho la atención. Algo que me gusta mucho es hacer personajes que no tienen que ver nada los unos con los otros, yo venía de hacer una serie de Sony y Marvel, mi personaje se llamaba ‘Chico’, era como un gángster latino y tatuado. Y aquí podemos ver a tres personajes en uno, a Alejandro, a Tepoz y por supuesto al demonio, al Ahuitzoltl, hay muchos colores en el personaje y me dio un muy buen reto actoral”, aseguró Duval.

Por| VANGUARDIA