Michael J. Fox anuncia su retiro por serios problemas de salud

través de su nueva memoria, ‘No Time Like the Future: An Optimist’, Michael J. Fox, ha revelado que piensa retirarse de la actuación nuevamente.

“Hay un tiempo para todo, y mi tiempo para tener una jornada laboral de 12 horas y memorizar siete páginas de diálogos está ya en el pasado … al menos por ahora … entraré en un segundo retiro. Que podría cambiar, porque todo cambia. Pero si este es el final de mi carrera actoral, que así sea”, comenta Fox en el libro.

En su cuarta memoria, Fox habla también sobre sus dificultades enfrentando la enfermedad del parkinson, después que se ha dado cuenta que experimenta un decline mental. Fox entra a detalle sobre su pérdida de memoria, alucinaciones, la confusión y varios síntomas de demencia que lo han orillado a dar un paso al costado nuevamente.