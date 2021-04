Michael B. Jordan protagoniza el explosivo tráiler de Sin Remordimientos, la nueva película de Amazon

Sin Remordimientos (Without Remorse) es la nueva película de acción de Amazon Prime Video con la superestrella de Hollywood Michael B. Jordan como principal protagonista, una nueva adaptación del universo de thrillers bélicos de Tom Clancy (cuya obra ha inspirado numerosos videojuegos como los recientes The Division o Rainbow Six Siege, entre otros) que ya tiene fecha de estreno en la plataforma de streaming de Amazon.

Sin Remordimientos se estrena en exclusiva en Prime Video el próximo 30 de abril; y ya tenemos póster, sinopsis y un explosivo tráiler.

Así, Michael B. Jordan interpreta al marine John Clark en una historia de venganza y conspiraciones internacionales que forma parte del universo Jack Ryan en un filme que nos cuenta los orígenes del personaje cuando trata de hacer justicia tras el brutal asesinato de su mujer embarazada. Con un guión a cargo de Taylor Sherindan bajo la dirección de Stefano Sollima, Sin Remordimientos promete acción a raudales y una trama con ADN Tom Clancy. El reparto se completa con Jamie Bell, Jodie Turner-Smith, Lauren London y Guy Pearce.

“Un marine de los Navy Seal descubre una conspiración internacional mientras busca hacer justicia por el asesinato de su mujer embarazada. Cuando un escuadrón de soldados rusos mata a la familia de John Kelly en represalia por su participación en una operación secreta, este comenzará a perseguirles a toda costa”.

“Uniendo fuerzas con una compañera de los Navy SEAL y con un extraño agente de la CIA, la misión de Kelly destapará de manera involuntaria un complot encubierto que amenaza con llevar a Estados Unidos y a Rusia a la guerra. Dividido entre el honor personal y la lealtad a su país, Kelly tendrá que luchar contra sus enemigos sin piedad para evitar el desastre y revelar las poderosas figuras que están detrás de la conspiración”.

Sin Remordimientos (Without Remorse) se estrena en Amazon Prime Video el 30 de abril de 2021.

Fuente: Sin Embargo