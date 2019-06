Michael B. Jordan podría protagonizar la nueva saga de Matrix de Lana Wachouski

Aunque los rumores de una nueva secuela, reboot o remake de Matrix suelen aparecer cada cierto tiempo, en esta ocasión las informaciones que sugerían que las Wachowski trabajan en una “expansión” de la saga quizá no estaban del todo equivocadas. Pues, según avanza el tiempo, se van concretando detalles de este nuevo proyecto, cuyo reparto estaría encabezado por Michael B. Jordan.

Según la información publicada por Geeks Worldwide, el actor protagonizaría una nueva cinta de la franquicia, de cuya dirección estaría encargada Lana Wachowski. Esta producción llevaría por título provisional Project Ice Cream, y se rodaría en Chicago en un futuro próximo.

No es la primera vez que Michael B. Jordan ha sonado para Matrix, pues su nombre ya estuvo entre los rumoreados de 2017, sin las Wachowski detrás del proyecto en esa ocasión que no llegó a materializarse. Todo indica que, al menos, Lana Wachowski está dispuesta a volver a la franquicia, aunque no queda claro si su hermana Lilly también se sumaría a esta “expansión”.

Quizás Chad Stahelski no estuvo tan desencaminado en sus declaraciones respecto a Matrix. El responsable de especialistas en escenas de acción en la franquicia desató el rumor sobre una posible vuelta a la franquicia, y declaró que “descartaría cualquier otra cosa que estuviera haciendo” para volver a trabajar junto a las Wachowski.

Otra de las dudas que suscita este presunto reinicio de Matrix es si Keanu Reeves, el actor del momento, volvería a la saga que le catapultó a la fama. Tras Toy Story 4 y la celebrada John Wick Capítulo 3: Parabellum, además de los sonoros rumores de su incorporación al Universo Marvel, la cotización de Reeves no para de subir.

Fuente: Sin Embargo