Mi madre no se murió de COVID-19: Miguel Bosé

El pasado fin de semana y con motivo de su cumpleaños número 65, Miguel Bosé reabrió las redes sociales que voluntariamente había cerrado en septiembre pasado, tras asegurar que estas “no permiten la libre expresión”, “ejercen la censura y el control de la información y los contenidos”.

El cantante español borró todas las fotografías que en el pasado había publicado en su cuenta de Instagram y reveló cinco imágenes nuevas, con mensajes “inspiradores”.

“Creo que no hay mejor día para celebrar la vuelta, celebrar la vida, celebrar al universo y dar gracias por todo lo que durante esta ausencia nos ha ido llenando el corazón”; “Pero sobre todo celebrar la verdad”; “Hoy cumplo 65 años que paseo orgullosamente y que en breve estarán activos. Desde aquí los voy a ir contando”; “Les quiero con la misma fuerza, tal vez algo más lúcidas, más amables y más más benditas de lo que acostumbrábais, pero mi determinación y mis propósitos en la vida han sido fortalecidos e iluminados”; “Yo soy y ahora lo sé bien. Abrazos de corazón”, fueron los cinco mensajes que escribió en sendas fotografías.

Pero eso no fue todo. Poco después reveló que ofrecerá el domingo 11 de abril su primera entrevista a la televisión española en varios años, específicamente en el programa “Lo de Évole”. Jordi Évole, quien ha prometido que en el espacio se mostrará un Bosé “íntimo”, hablará sobre sus adicciones, la relación con su padre y como se siente al cumplir 65 años, entre otras cosas. “Una entrevista única”, ha asegurado Évole.

Asimismo, el periodista compartió en su cuenta de Twitter un adelanto de algunas de las respuestas entregadas por el cantante.

“¿Cuánto haces que no dabas una entrevista en la televisión española?”, le pregunta, a lo que Bosé responde: “Cinco años, seis años”.

“A mí en los últimos meses ha habido momentos en que me has hecho sufrir. ¿Cómo estás?”, continúa Évole. “Como me ves”, contesta el cantante.

“¿Qué le pasa a tu voz?”, interroga directamente el periodista. “Mi voz, que va y que viene Ahora puedo hablar”, sostiene Bosé, quien asegura que hay momentos en que ni siquiera ha podido hacerlo.



¡Pero no te veía nadie!”, le dice Évole, a lo que el cantante responde “¡Y a quién quieres que me enseñe!”.

A continuación, el periodista le pregunta sobre Lucía Bosé, madre del cantante fallecida en 2020. “¿Tu madre tenía coronavirus?”, plantea Évole y Bosé responde tajante: “Mi madre no se murió de covid y eso tiene que parar ya”.

Posteriormente, el artista asegura: “He vivido años salvajes, drogas, sexo a lo bestia, y un buen día me desperté y dije ‘se acabó’. He dejado todo, todo, todo hace siete años. Solo”.

El adelanto finaliza con Évole preguntándole si con la edad se ha vuelto más conservador. “No, me he vuelto más lúcido”, responde el cantante.

La entrevista de Jordi Évole a Miguel Bosé se transmitirá el 11 de abril a las 21:25 horas de España.

