“México no es seguro”: Susana Zabaleta confirma extorsión para robar pertenencias de su casa

La artista Susana Zabaleta informó que este fin de semana fue objeto de la delincuencia en México y robaron pertenencias de su casa.

De acuerdo con un video compartido en sus redes sociales, la trabajadora doméstica de Zabaleta fue extorsionada para sacar cosas valiosas de la propiedad. Sin embargo, explicó que ella no se encontraba en el lugar.

🚨ROBO EN CASA DE FAMOSA | Mientras SUSANA ZABALETA vacaciona con RICARDO PÉREZ, delincuentes saquearon su casa 😱 “Extorsionaron a la muchacha que trabaja en mi casa para sacar las cosas valiosas, todas las cosas valiosas, de mi casa.” Lo mismo le pasó a la CHAPOY, cuya… pic.twitter.com/aUfcfxsRLE — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) October 27, 2025

«No estoy en casa, estoy disfrutando de unas vacaciones como siempre lo hago en octubre, pero hace como media hora me mandó un mensaje, alguien raro, se me hizo raro, hablé por teléfono a mi casa y extorsionaron a la muchacha que trabaja en mi casa», narró a sus seguidores.

La actriz confesó que esta no es la primera vez que es víctima de la inseguridad y señaló que en ocasiones previas han ingresado a robar a su casa, le han sustraído pertenencias en la calle y también la han extorsionado.

«Me han pasado tantas veces en la vida que parece que uno nunca acaba de pagar y pagar y pagar, cuando uno lo roban dice ya, pero esto sigue y sigue, tengan cuidado, por favor, México no es seguro, hay que tener mucho cuidado», concluyó.

En su storie más reciente, Susana Zabaleta señala que se encuentra «triste, pero contenta» tras el robo a su hogar mientras se encuentra de vacaciones.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, desde enero y hasta septiembre de este año se han registrado 359 mil 544 robos en todo el país; de estos, 27 mil 934 son casos en casa habitación.