Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt comienzan rodaje de la segunda parte de “El diablo viste a la moda”

La segunda parte de la película «The Devil Wears Prada» («El diablo viste a la moda») comenzó sus grabaciones este lunes y contará con el regreso de Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt, informó Century Studios.

The Devil Wears Prada 2. Now in production. 👠👠 pic.twitter.com/ecVle3oaB8

— 20th Century Studios (@20thcentury) June 30, 2025