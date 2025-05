¿Memo del Bosque acosó a Bárbara de Regil? Abogado de Vica Andrade reacciona

Luego de que Bárbara de Regil dijo que una vez se sintió acosada por Memo del Bosque, el abogado de Vica Andrade reaccionó a los dichos de la actriz.

Bárbara de Regil generó polémica al revelar que se sintió acosada por parte del fallecido productor Memo del Bosque, quien murió en abril pasado.

En una charla dentro del programa Secreto de Parejas, la actriz contó que el suceso ocurrió en los primeros años de su carrera, cuando el productor presuntamente intentó besarla sin su consentimiento, en su oficina.

Abogado de Vica Andrade reacciona a las declaraciones de Bárbara de Regil

Al trascender estas declaraciones, Guillermo Pous, abogado de Vica Andrade, descalificó lo dicho por la actriz de Rosario Tijeras y dejó ver que podría enfrentar consecuencias legales.

“Nada más ruin y cobarde que tratar de ensuciar la impecable reputación de alguien quien no está para defenderse. Que quede claro, la calumnia, la difamación y la injuria tienen consecuencias legales…”, escribió Pous en su cuenta de Instagram.

Bárbara de Regil dice que Memo del Bosque la acosó

Bárbara de Regil contó durante las grabaciones del programa Secreto de Parejas, que se encontraba en la boda de Alexis Ayala cuando se reencontró con Memo del Bosque, por lo que hizo mención del supuesto acoso que habría sufrido por parte del productor en el pasado.

«Estando en la boda le dije (a mi esposo): ‘Amor, ahí está ese, que cuando yo estuve hace mucho tiempo en un programa, me mandó a hablar a su oficina, para ver más proyectos, se me lanzó a besos», dijo la actriz en el reality show.

«Yo todavía me acuerdo y me da muchísimo asco”, añadió Bárbara. “¿A cuántas mujeres no les habrá hecho lo mismo?. Entonces, que ahora lo vi en la boda de Alexis, hicimos contacto visual, y después sí lo hice, como: ‘Mira quién soy’”, recordó.

Bárbara de Regil aseguró en un programa que el productor Memo del Bosque quiso besarla sin su consentimiento (Agencia México)

La actriz de Mirreyes vs. Godínez fue más allá en sus declaraciones al señalar: “Qué bien se siente haber llegado adonde lleguí sin tener que haberle abierto las piernas a nadie por trabajo; qué bien se siente. ‘Mírame bien, cabrón’. Entonces es Memo del Bosque», reveló finalmente.

¿Por qué acusó Bárbara de Regil a Memo del Bosque de acoso ahora que el productor está muerto?

Las polémicas declaraciones que hizo Bárbara de Regil en las que aseguró que fue acosada por el fallecido productor Memo del Bosque desataron un debate en redes sociales, donde no sólo el abogado de Vica Andrade, viuda de Del Bosque se pronunció al respecto.

Distintos usuarios respaldaron a la actriz y resaltaron la relevancia de abordar el tema del acoso en el medio del espectáculo. Mientras que otros pusieron en duda el momento en que Bárbara expuso la acusación, si se toma en cuenta que el ex productor de Telehit falleció en abril.

Memo del Bosque falleció en abril pasado víctima del cáncer (Instagram)

Ante esta situación, la protagonista de Rosario Tijeras se pronunció para aclarar las razones que la llevaron a realizar estas declaraciones hasta ahora, cuando el creador ya no tiene la oportunidad de brindar su versión de los hechos.

“Jamás me atrevería nunca en mi vida y en mis más de 10 años de carrera a difamar a nadie. Esta es la única experiencia así que viví en mi carrera y la verdad que no busco nada más que cerrar un ciclo con respeto y con verdad”, aseguró Bárbara de Regil en entrevista con el programa De Primera Mano.

Bárbara de Regil dijo que no habló del supuesto acoso de Memo del Bosque para generar escándalo (Agencia México.)

“Durante muchos años guardé silencio por miedo, por confusión o porque no estaba lista. La verdad que viví una situación muy incómoda con este productor que me hizo sentir acosada en su momento. Estaba iniciando mi carrera, esto fue hace muchos años”, enfatizó.

“No hablo de esto para señalar, ni para causar escándalo”, insistió Bárbara y añadió: “Afortunadamente tengo trabajo y estoy muy bien en este momento de mi vida”.

Bárbara de Regil recuerda la vez en que estuvo a punto de encarar a Memo del Bosque

De la misma manera, Bárbara de Regil reveló que también en la boda de Alexis Ayala estuvo a punto de enfrentar a Memo del Bosque, pero, por respeto a su esposa, decidió no hacerlo.

“Lo vi en la boda de Alexis Ayala (2023) y le dije a Fer: ‘Mira, ahí está Memo del Bosque’. Y Fer me dijo: ‘Vamos’. Y yo le dije: ‘¿Se acordará de mí, ¿sabrá que sí la hice?’. Porque claro que cuando le rechacé el beso nunca me volvieron a hablar para el trabajo que me iban a hablar. Y me dijo, ‘Vamos, y dile: ¿Te acuerdas de mí?’. Y le dije: ‘No, ni loca está con su mujer, yo no quiero un problema. No, no, no hay manera’. Y Fer me contestó algo que me hizo pensar mucho y me dijo: ‘¿Por qué lo cuidas?’. Y le dije: ‘No lo estoy cuidando a él. Estoy como que, ¡ay!, no quiero, como que no, ni al caso. Y la gente ¿qué va a decir?, y qué flojera’”, detalló.

Fernando Schoenwald y Bárbara de Regil (Instagram)

No obstante, la actriz aclaró que, con el paso de los meses, su perspectiva cambió completamente, por lo que decidió contar su historia. Sin embargo, no contemplaba todo lo que iba a suceder en el transcurso de este año.

“Hace poco dije: ‘Why not? (¿Por qué no?)’. Quiero que escuche que sí lo dije. Este programa se filmó el año pasado. En noviembre. Yo no sabía que se nos iba a ir al cielo, y eso es algo que siento muchísimo, y que me pesó también porque dije: ‘Ay, me hubiera gustado que vea que no me dio miedo y que lo dije’. Pero, pues, ya no sé, no se logró y cuando se fue al cielo dije: ‘Chin’. Chin por su familia, Chin porque claro que es terrible que se haya ido por una enfermedad así. Claro. Y Chin también porque no lo vio. No vio que tomé valor y que lo dije”, manifestó.