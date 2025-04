Meme del Real se reinventa como solista

Con su reciente debut como solista, Meme del Real, tecladista y pilar de Café Tacvba, da un paso hacia nuevos horizontes. En entrevista, nos cuenta los detalles de su primer álbum en solitario.

Con el álbum Debí tirar más fotos de Bad Bunny de fondo, comenzó la sesión de fotos con Meme del Real. Elegida por él mismo debido a que lo pone de buen ánimo, la música del puertorriqueño creó el ambiente ideal para esta entrevista.

La versatilidad y creatividad de Meme del Real no conocen límites

“Es una vivencia personal, son reflexiones sobre relaciones, sobre cómo uno se encuentra con diversas relaciones; pareja, hijos, por qué me eligieron a mí. Pero es una canción que no representa todo lo que es el disco”, platica sobre ‘Princesa’.

Además de su carrera como músico, Meme del Real ha explorado múltiples facetas del arte, destacándose como un talentoso productor. Ha dejado su huella en una amplia variedad de géneros, trabajando con artistas como Austin TV, Pepe Aguilar, Natalia Lafourcade, solo por mencionar algunos.

«Me gusta la música, la creación, el arte, la convivencia, las relaciones humanas, y trabajar con otros artistas no solo es tener acceso a un espacio íntimo de creación sino también encontrar que a partir de las relaciones humanas, todo está conectado. No importan los géneros, ni la expresión, al final es tratar de dar una opinión a algo que tal vez que el que lo está ejecutando, está tan cerca. Trabajar con artistas tan diversos ha sudo un lujo y he aprendido mucho».

Alejado de las etiquetas y con una autonomía creativa renovada, en esta nueva etapa, Meme invita a descubrir su propio universo musical, donde la experimentación y la libertad son protagonistas.

“Me di cuenta de que había un tipo de narrativa muy personal, de que había algo que tenía que acompañar de manera muy personal y para hacer eso, hay que hacer una aventura en solitario. No tuve la idea de hacer un proyecto en solista por sí solo, sino que las canciones fueron las que me han indicado un camino”, menciona sobre su primer disco como solista producido por Gustavo Santaolalla, un nombre de gran peso en la industria musical.

Meme del Real vive una nueva experiencia

Este proyecto, que tardó más de cinco años en gestarse, ha sido una experiencia retadora, pues ahora, las decisiones y resultados le pertenecen solo a Meme, pero al mismo tiempo, ha sido satisfactoria, algo que ha podido ver en sus primeras presentaciones.

“Es una experiencia, una aventura, ha sido retador no estar con el resto de mis compañeros, es una oportunidad para hacer una interpretación diferente de lo que uno está habituado a hacer, pero me ha dado una buena retroalimentación”, agrega.

La diversidad de las canciones y el contraste entre los géneros que explora en este álbum que se estrenará en los próximos meses, es muy variada, un tema del que Meme no es ajeno,

“Me gustan tantos géneros musicales, algo de eso se verá reflejado en el disco y en el grupo es la suma de cuatro ideas y aquí estoy compartiendo lo mío. Trabajar con artistas tan diversos ha sido un lujo y he aprendido mucho”, finaliza.

Meme del Real se presenta este viernes 4 de abril en el Festival Tecate Pa’l Norte y el 5 de abril en AXE Ceremonia.