Meghan Markle relanzó su marca de estilo de vida, anteriormente conocida como American Riviera Orchard y revelóp una foto inédita de su hija Lilibet.

Meghan Markle. (REUTERS)

Larisa González

Meghan Markle comenzó el 2025 con una gran sorpresa para sus seguidores. La duquesa de Sussex relanzó su marca de estilo de vida, anteriormente conocida como American Riviera Orchard.

Meghan Markle sorprende con foto inédita de su hija Lilibet

Este proyecto, refleja su enfoque auténtico y duradero sobre la vida, con énfasis en el estilo de vida, la cocina, la jardinería y el bienestar general.

El anuncio de este cambio estuvo acompañado por una significativa publicación en la cuenta de Instagram de Meghan, en la que no solo presentó el relanzamiento de su marca, sino también una imagen de su hija Lilibet.

“Estoy encantada de presentarles ‘As Ever’, una marca que he creado y en la que he puesto mi corazón. El nombre de la marca significa “como siempre ha sido” o “de la misma manera que siempre ha sido”. Si has seguido mi viaje desde que creé The Tig, sabrás que eso es absolutamente cierto para mí. Este nuevo capítulo es una extensión de lo que siempre ha sido mi lenguaje del amor, entrelazando maravillosamente todo lo que aprecio: la comida, la jardinería, el entretenimiento, la vida reflexiva y la búsqueda de la alegría en el día a día”, compartió Meghan en su publicación.

En esta primera publicación, Meghan no solo celebró el renacer de As Ever, sino que también le dio un toque muy personal al incluir una foto inédita de Lilibet.

La familia Sussex ha sido muy reservada con respecto a las imágenes de sus hijos, por lo que este gesto fue un regalo para los seguidores de la pareja.

En la imagen, Lilibet camina descalza junto a su mamá, disfrutando de un momento de calma y conexión familiar

Meghan Markle explica por qué cambió el nombre de su marca

Aunque la marca de la duquesa de Sussex ha atravesado varios cambios importantes en los últimos meses, parece que en 2025 por fin se concretará el lanzamiento de su tan esperado proyecto.

Por otro lado, Meghan Markle enfrentó varios obstáculos al intentar registrar el nombre anterior de su marcha, incluyendo el rechazo de una solicitud de marca que se presentó poco tiempo después de su lanzamiento en marzo de 2024.

Meghan y Harry (AFP)

El año pasado me dije: ‘Riviera Americana suena como un nombre realmente bueno’. Es mi barrio, es un apodo que se da a Santa Bárbara, pero me limita a los productos elaborados y cultivados en esta zona”, compartió Meghan.