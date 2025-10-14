Meghan Markle se “autoinvitó” al desfile de Balenciaga en París Fashion Week, asegura diseñador

Meghan Markle sorprendió al aparecer en el desfile de Balenciaga en París, una visita que, según el director creativo Pierpaolo Piccioli, fue iniciativa de ella misma.

En un movimiento que ha llamado la atención en el mundo de la moda, Meghan Markle hizo una aparición sorpresa en el desfile de Balenciaga durante la París Fashion Week el pasado 4 de octubre.

Meghan Markle se “autoinvitó” al desfile de Balenciaga en París Fashion Week

Lo que muchos creían era una invitación oficial resultó ser iniciativa de la propia duquesa de Sussex. Así lo declaró el diseñador Pierpaolo Piccioli, quien se convirtió recientemente en director creativo de la prestigiosa casa.

Piccioli reveló que Meghan Markle le mandó un mensaje expresando su deseo de asistir al desfile. “Meghan y yo nos conocimos hace algunos años, y hemos estado enviándonos mensajes desde entonces”, comentó el diseñador en entrevista con The Cut.

Añadió que no hubo ninguna planificación especial ni estrategia detrás de su presencia: solo quería que fuera una sorpresa.

Meghan Markle duquesa de Sussex en el desfile de Balenciaga en Paris Fashion Week (Arnold Jerocki/Getty Images for Balenciaga)

«Me contactó y me dijo que le encantaría venir al desfile. No hubo ninguna estrategia. No le dije a nadie que vendría porque quería que fuera una sorpresa», dijo el diseñador

París Fashion Week no la esperaba; el anuncio de su llegada fue hecho público hasta pocos momentos antes del desfile, sorprendiendo a los asistentes y a los medios.

Meghan Markle apareció vestida con un conjunto blanco minimalista: blusa tipo túnica, pantalones amplios y una capa fluida; complementó su look con tacones negros puntiagudos, bolsa de mano y accesorios discretos.

Meghan Markle recibe duras críticas por asistir a desfile de Balenciaga

El paseo de Meghan Markle por el show de Balenciaga tiene además un trasfondo más profundo: se trata del primer desfile de Piccioli como nuevo director creativo de la casa desde que asumió el cargo en julio.

Meghan Markle ha usado varias veces diseños de Piccioli en eventos públicos pasados, lo que refuerza la imagen de apoyo entre ambos.

Sin embargo, su presencia generó controversia. Críticos cuestionaron que Meghan asistiera a un desfile de una marca que afrontó críticas severas en 2022 por una campaña publicitaria con niños y osos de peluche con estética de bondage.

Algunos usuarios en redes sociales acusaron a la duquesa de incoherencia, dado que ella ha sido defensora de los derechos infantiles.

Además, se difundió un video en el que Markle se ríe durante el desfile cuando un modelo tropezó; su representante aclaró después que no se trató de un gesto despectivo.