Meghan Markle regresa a Instagram y lanza su marca de estilo de vida

Meghan Markle regresó a Instagram para anunciar su nueva marca de estilo de vida, American Riviera Orchard, y compartió algunas publicaciones en su nueva cuenta.

La duquesa de Sussex, de 42 años, lanzó la marca como una extensión de su antiguo blog de estilo de vida, The Tig, y se centrará en artículos para el hogar, el jardín, la comida y el estilo de vida en general.

La imagen del perfil en esta red social del negocio -que también cuenta con página web- es un logotipo que incluye la palabra ‘Montecito’, el barrio de Santa Bárbara (California) donde reside Markle, y en la biografía se puede leer «Por Meghan, la duquesa de Sussex. Fundada en 2024».

Se especula que el propio nombre de la marca se relaciona con dicha ciudad californiana donde vive con el príncipe Harry y sus dos hijos, ya que Santa Bárbara es conocida como la ‘Riviera americana’ por su clima y paisaje.

Una fuente de la industria le dijo al sitio de noticias Page Six Style: «Ha estado trabajando en esto durante más de un año y son todas las cosas que están cerca de su corazón, todas las cosas que le apasionan».

American Riviera Orchard venderá una amplia gama de artículos para el hogar, incluidos alimentos como jaleas, mermeladas y productos para untar, y artículos de mesa básicos como cubiertos, mantelería, vasos y libros de cocina, una marca muy similar a Goop y Poosh, de Gwyneth Paltrow y Kourtney Kardashian, respectivamente.

El logotipo de la marca presenta un tipo de escritura que se asemeja a la caligrafía de Meghan, una actividad que la duquesa solía hacer para las bodas en sus días anteriores a su vida como miembro de la realeza inglesa.

Su sitio web está en construcción y no tiene nada más que el logo de la marca por el momento y un espacio para registrarse en una “lista de espera”.

Pero en redes sociales, Meghan Markle compartió un video para dar publicidad a su marca. En su publicación, aparece paseando por una casa, aunque no se sabe si es la mansión que comparte con Harry en California, luego llega a la cocina y acaricia unas flores.

También se espera que la duquesa lance un programa de comida y estilo de vida con Netflix con la esperanza de convertirse en la próxima Martha Stewart, como informaron varios medios estadounidenses el mes pasado.

Con esta aparición, el matrimonio acabó con su silencio en redes sociales desde 2020, cuando actualizaron por última vez la página @SussexRoyal justo después de retirarse como miembros activos de la familia real británica.

Fue el 10 de enero de 2018 cuando la entonces actriz tomó la decisión de cerrar todas sus redes sociales, cuatro meses antes de casarse con el príncipe Harry.

En aquel entonces fue Kensington Palace el encargado de confirmar la noticia: “Como no ha usado estas cuentas durante un tiempo, ha tomado la decisión de cerrarlas”, se aseguró en un comunicado en aquel entonces.

Sobre su inactividad en redes, Markle explicó en la edición de 2020 de las conferencias Fortune Most Powerful Women Next Gen Summit que por su «propia preservación» tomó la decisión personal de no tener ninguna cuenta y que le resultó «útil».