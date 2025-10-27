Megan Fox y Machine Gun Kelly se reconcilian (otra vez) tras el nacimiento de su bebé: ‘Todo va genial ahora’

Tras su ruptura en diciembre de 2024 y el nacimiento de su hijo, Megan Fox y Machine Gun Kelly han vuelto a estar juntos.

Megan Fox y Machine Gun Kelly le dieron la bienvenida a su primera hija, Saga Blade, el pasado 27 de marzo de 2025, meses después de una dramática separación y luego de que la actriz descubriera mensajes de texto con otras mujeres en el teléfono del músico, sin embargo, ahora la pareja ha dejado atrás su pasado y han vuelto a estar juntos.

Megan Fox y Machine Gun Kelly se reconcilian

De acuerdo a una fuente de la revista People, la actriz, de 39 años, y el rapero, de 35, han vuelto a actuar como una pareja y están pasando mucho tiempo juntos como familia.

“Pasa prácticamente todas las noches en su casa con el bebé y actúan como una pareja, pero no le han puesto una etiqueta ni han hecho nada oficial”, aseguró el informante.“Están priorizando al bebé, y eso los ha unido de muchas maneras”, agregó.

Megan Fox y Machine Gun Kelly (GettyImages)

Megan Fox y Machine Gun Kelly se separaron a finales de 2024, meses antes del nacimiento de la bebé, en medio de rumores de infidelidad de parte del cantante, sin embargo, tal parece que la llegada de un nuevo miembro a la familia lo ha vuelto a unir.

“Todo va genial ahora. Se lleva de maravilla con el bebé y ella disfruta mucho pasar tiempo con él. La Fuente indicó que elcantante está listo para salir de gira que comienza el 15 de noviembre en Orlando, Florida, sin embargo, no está claro si Fox se irá a él.

Megan Fox y Machine Gun Kelly mantienen un lazo especial

Megan Fox y Machine Gun Kelly tuvieron una relación intermitente que comenzó en 2020. La pareja se separó en diciembre de 2024, semanas después de que la actriz, quien ya estaba embarazada, encontrara mensajes de texto con otras mujeres en el teléfono del cantante.

Una fuente le dijo a Page Six en ese momento que «Megan es una mujer fuerte e independiente y no necesita un hombre en su vida». Sin embargo, durante la participación en el podcast Call Her Daddy, Fox habló sobre el fuerte vínculo que existe entre ella y el músico a pesar de su tumultuosa relación.

Megan Fox y Machine Gun Kelly (Getty Images)

«Lo que puedo decir es que eso es a lo que me refiero como mi ‘alma gemela’, y siempre habrá un vínculo con él, pase lo que pase», aseguró. “No puedo decir cuál será la capacidad, pero siempre estaré conectada con él de alguna manera”.

Por su parte, durante una aparición en The Jennifer Hudson Show el cantante, cuyo verdadero nombre es Colson Baker, llamó a la estrella de Transformers una «madre fenomenal»: “Y la tuve con la persona que es la mejor pareja, la mejor pareja con la que he tenido una hija”.