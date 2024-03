Megan Fox se sincera como nunca sobre su matrimonio con Brian Austin Green

Como pocas veces, Megan Fox compartió detalles de su vida privada durante su visita al podcast de Call Her Daddy, conducido por Alex Cooper, quien le preguntó su opinión sobre las recientes declaraciones de su ex esposo, Brian Austin Green, quien reconoció que la actriz nunca disfrutó de su juventud debido a que empezó a ser esposa y mamá muy joven

“¿Estás de acuerdo con él?, ¿Sientes que te perdiste algo por esa relación?”, le preguntó la presentadora haciendo referencia a la relación que Fox comenzó cuando tenía 18 años de edad y el actor de Beverly Hills 90210, 31.

Megan Fox reconoce que no fue una buena pareja para Brian Austin Green

Pensativa, Megan Fox respondió: “Siento que en primer lugar, déjame decirte que no fui una gran novia para Brian, seré muy honesta, sería fácil para mí quejarme o dejar que pareciera que esa relación era de una forma, en que tal vez no era genial, porque era joven”, comentó la actriz sobre su matrimonio con el padre de sus tres hijos.

La protagonista de Transformers reconoció que sí fue un compromiso muy grande para su edad: “Realmente no debería haber estado en una relación a ese nivel de compromiso y de esa magnitud. No debería haber estado involucrada en eso cuando tenía 18, 19, 20, 21, 22, 23, no debería haber estado”, recalcó.

Megan reconoció que haberse saltado esa etapa, pudo haber marcado su manera en la que se relaciona tras su divorcio.

“Hice mucho, como enamorarme de otras personas todo el tiempo, iba a trabajar y me enamoraba, porque era una niña. Nunca tuve la plena libertad de estar soltera y experimentar esa vida y pensé por un minuto cuando me divorcié, que eso era lo que iba a hacer y estuve soltera como tres semanas”, comentó entre risas, recordando que conoció a Machine Gun Kelly.

Megan Fox canceló su matrimonio con Machine Gun Kelly

Megan Fox también habló de la relación con Machine Gun Kelly , confirmando que cancelaron su compromiso, pero que continúan juntos: “Lo que he aprendido al estar en esta relación es que no es para consumo público. Así que creo que por ahora no tengo ningún comentario sobre el estado de la relación en sí. Lo que puedo decir es que eso es lo que me refiero con mi alma gemela, siempre habrá una atadura a él, pase lo que pase. Más allá de eso, no estoy dispuesta a dar explicaciones”, aseguró.

Además, en esa misma charla, Megan habló de las especulaciones que se han generado sobre su físico y, en un acto de honestidad, enlistó los arreglos físicos a los que se ha sometido: “Me hice los senos cuanto tenía 21, 22 años, me los hice de nuevo cuando terminé de amamantar a mis hijos, porque no sé a dónde se fueron y tuve que hacerlos recientemente. Me hice la nariz cuando tenía poco más de 20 años, me acusaron de tener 6, 7, 8 cirugías, lo cual es imposible, me hice la nariz hace más de una década y no me la he tocado”, puntualizó.

Además, habló de los procedimientos que jamás se realizaría: “Nunca me he hecho un estiramiento facial de ningún tipo, nunca he hecho hilos, nunca me he hecho la bichectomía. Soy una persona muy delgada que no tiene suficiente grasa corporal o grasa en la cara, así que me pondría grasa, nunca quitaría, nunca me he sometido a una liposucción o contorno corporal, ni nada por el estilo”.