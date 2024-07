Megan Fox levanta sospechas de embarazo en el video de Machine Gun Kelly

Megan Fox levantó sospechas de un posible embarazo al aparecer en el nuevo video musical de la canción Lonely Road de Machine Gun Kelly y Jelly Roll.

Los cantantes lanzaron su colaboración el fin de semana y las imágenes de Machine Gun Kelly besando la aparente pancita de embarazada de Fox con múltiples vestidos ajustados se volvieron virales.

¿Megan Fox está embarazada?

Megan Fox y su novio, cuyo verdadero nombre es Colson Baker, juegan con una niña al final del video.

Los créditos desconcertaron aún más a los fanáticos, ya que la última línea dice: «Presentamos a: Bebé Violet Leika».

Los usuarios de las redes sociales cuestionaron si la actriz está embarazada en la vida real, sin embargo, muchos señalaron que Fox ha hecho múltiples apariciones públicas este verano (desde la celebración del solsticio de verano en junio hasta la fiesta blanca de Michael Rubin el mes siguiente) sin provocar especulaciones sobre un embarazo.

Un usuario encontró un comentario en Instagram de una mujer que decía ser la mamá de la niña del video, confirmando que Fox “no está” embarazada y que “fue solo para el video”. Agregó: “Mi niña lo hizo muy bien y se divirtió mucho”.

Megan Fox habla del aborto que sufrió

Usuarios de redes sociales coincidieron que el video es una forma de lamentar y procesar la pérdida de embarazo de Megan Fox . “Esta canción y el vídeo musical podrían simplemente estar aludiendo al hecho de que si Colson hubiera hecho algo diferente… ¿tendrían su hijo hoy?”, señaló.

El rapero hizo referencia al aborto espontáneo en su canción Don’t Let Me Go el año pasado, y Fox escribió sobre la pérdida «realmente trágica» en su libro de poesía, Pretty Boys Are Poisonous.

En noviembre de 2023, dijo durante una entrevista con la revista Women’s Wear Daily que la pérdida fue “más difícil” de afrontar que su embarazo ectópico anterior, lo que le provocó “mucho dolor y sufrimiento”.

Megan Fox y Machine Gun Kelly han estado juntos desde 2020, y el artista nominado al Grammy se arrodilló y le pidió matrimonio dos años después. Sin embargo, la pareja desató rumores de ruptura en 2023, y Fox confirmó en un episodio del podcast Call Her Daddy de marzo que ya no están comprometidos.

Con información de Quién