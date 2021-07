Me vacuné y aún así me contagié: Michelle Rodríguez da positivo a COVID-19

Michelle Rodríguez, actriz y comediante conocida por interpretar a Toña en el programa de televisión 40 y 20, dio positivo a covid-19, así lo reveló a través de su cuenta de Instagram en donde compartió con sus seguidores su estado de salud y reveló que se contagió del virus pese a que ya se había aplicado la vacuna.

La comediante mexicana, quien comenzó un nuevo proyecto en televisión a lado del actor Faisy, señaló que se realizó la prueba días atrás y salió positiva. Añadió que no sabe cómo ni dónde pudo haberse contagiado pues había completado su esquema de vacunación contra el nuevo coronavirus.

Michelle Rodríguez, de 42 años, comentó que presenta algunos de los síntomas asociados a la enfermedad e hizo un llamado a sus seguidores a no bajar la guardia y seguir las medidas sanitarias para evitar el aumento de contagios.

“Con pocos síntomas y mis signos estables. Hace dos semanas me vacuné y aún así logré contagiarme, así que no ha más que seguir cuidándonos y cuidando a los demás. No aflojemos ni tantito!”, continuó.

Información de Milenio