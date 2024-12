«Me llamaba diario» Shakira recuerda el apoyo de Chris Martin tras su separación

Shakira recordó el momento en que su amigo y músico Chris Martin fue un gran apoyo durante uno de los episodios más complicados de su vida: su separación de Gerard Piqué, tras 11 años de relación.

Shakira recuerda el apoyo de Chris Martin tras su separación de Piqué

En una nueva entrevista con Rolling Stone, la barranquillera compartió que el vocalista del grupo

Coldplay se mantuvo presente de manera constante, mientras ella reconstruía su corazón roto.

“Él estuvo a mi lado cuando me separé y me sentí desconsolada. Se comunicaba conmigo todos los días para ver cómo estaba y me enviaba palabras de apoyo, fortaleza y sabiduría”, expuso al respecto.

“Lo veo como una persona que ve la vida a través de una lente diferente, alguien sensible a las necesidades de los demás y muy empático”, agregó.

Esta no es la primera vez que Shakira habla del respaldo que obtuvo por parte de Martin, pues en junio pasado, Shakira le contó al mismo medio cómo Chris compartió con ella una reflexión basada en el arte japonés del “Kintsugi”, en el cual los objetos rotos se reparan, convirtiéndolos en algo más bello y fuerte.

Chris le mandó una foto de un jarrón reparado con esta técnica, junto al siguiente mensaje: “Vas a ser mucho más fuerte cuando esto acabe”.

Los famosos que apoyaron a Shakira tras su ruptura con Piqué

Además de Chris Martin, la ex de Piqué mencionó en aquella ocasión la solidaridad de otros amigos del ámbito musical como John Mayer, Adele, Carlos Vives y Juan Luis Guerra.

Fue en junio de 2022 cuando Shakira y Piqué anunciaron su separación, y poco después el futbolista comenzó una relación con Clara Chía Martí, de 25 años, quien durante todo este tiempo ha sido señalada como la tercera en discordia de su relación.