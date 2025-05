“Me está doliendo”, escucha lo nuevo de Carín León y Alejandro Fernández juntos

El embajador global de la Música Mexicana contemporánea, Carín León, une su voz con uno de los máximos representantes de la música mexicana, el icónico Alejandro Fernández, para la desgarradora balada “Me Está Doliendo”. El sencillo está disponible a partir de hoy en todas las plataformas digitales.

En esta impactante primera colaboración, los titanes de la música mexicana unen sus voces en una desgarradora balada ranchera que desnuda el alma de quien sufre por amor.

“Me Está Doliendo” navega las contradicciones del orgullo herido: un hombre que ruega a sus amigos le quite el teléfono para no ceder ante el impulso de buscar a su antiguo amor, mientras confiesa que su corazón «late muy lento» en su ausencia.

Con arreglos que honran la tradición ranchera, pero añaden matices contemporáneos, Carín y ‘El Potrillo’ logran transmitir esa vulnerabilidad cruda y honesta donde el alcohol disuelve las barreras del orgullo, revelando una verdad ineludible del corazón: “para amarte salió bueno, pa’ olvidarte salió malo”.

La colaboración llega apenas tres días después de que Carín interpretara en redes sociales un fragmento del clásico “Me Dediqué a Perderte”, éxito mundial de Alejandro Fernández, un tema que marcó un hito en la carrera del heredero de la dinastía Fernández y fue parte de su disco A Corazón Abierto (2004).

“Me Está Doliendo” será parte de una versión extendida de su celebrado álbum Palabra de To’s, lanzado en diciembre de 2024, en el que León invitó a 28 de los compositores más reconocidos y parte de la nueva escuela de letristas latinoamericanos para un proyecto que comprende 16 temas, bajo la curaduría de Edgar Barrera, y producido por Antonio Zepeda, Alberto Medina y el mismo Carín León.

Además, Carín lanzará a finales de mes su segunda colaboración con Maluma, “Si Tú Me Vieras”, un tema que las superestrellas latinas estrenaron durante el regreso de Maluma al estadio Atanasio Girardot de Medellín en el concierto “Medallo en el Mapa 2.0”. Este tema será también parte del nuevo álbum que León lanzará en las próximas semanas.

ACERCA CARÍN LEÓN

Carin León, nacido en Hermosillo, Sonora, se ha consolidado como una de las figuras más influyentes de la música latina contemporánea desde su debut como solista en 2018. Su enfoque innovador del regional mexicano, influenciado por géneros como pop y rock, le ha valido múltiples reconocimientos, incluyendo tres Latin GRAMMYs®️ y un GRAMMY®️ en 2025 por su aclamado álbum Boca Chueca Vol. 1. Ha colaborado con artistas internacionales como Maluma, Camilo y Kane Brown, y ha pisado escenarios icónicos como Coachella, el Grand Ole Opry y el Festival de Viña del Mar, donde ganó las Gaviotas de Oro y Plata. En 2025, también rompió récords de asistencia en el RODEOHOUSTON con más de 70 mil asistentes. León continúa expandiendo el alcance global del regional mexicano, posicionándose como un ícono moderno y embajador de su género.

ACERCA ALEJANDRO FERNÁNDEZ

Alejandro Fernández, hijo del legendario Vicente Fernández, pisó por primera vez un escenario a la temprana edad de cinco años. A los 22, marcó el inicio de una brillante carrera profesional con el lanzamiento de su primer álbum, dando paso a una trayectoria que lo consagraría como una de las grandes voces de la música mexicana. Alejandro es el primer artista en alcanzar el puesto número uno en álbumes durante cuatro décadas consecutivas (1990, 2000, 2010 y 2020), y además ostenta el récord de más canciones en el top 10 del género regional mexicano, con un total de 29 temas. Similarmente, El Potrillo también cuenta con 4 Latin GRAMMYs, incluyendo ‘Mejor Álbum Ranchero/Mariachi’ por su decimoséptimo álbum ‘Te Llevo en la Sangre’ (2024), tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, es parte del Salón de la Fama deBillboard, recibió el ‘Icon Award’ de losLatin AMAs y ‘Premio a La Excelencia’ de Premio Lo Nuestro y Premios Soberano, entre otros reconocimientos en honor a su incansable trayectoria y contribución a la música. Alejandro ha estado de gira por más de 30 años, y sus fans han podido disfrutar de sus conciertos en vivo en 18 países de Estados Unidos, LATAM y Europa. En 2003, inició la tradición anual de Fiestas Patrias en Las Vegas y actualmente es el solista con más ventas en la historia de la ciudad, con 22 años consecutivos de presentaciones. Actualmente, Alejandro se encuentra de gira por México y el próximo 10 de mayo iniciará su recorrido por Estados Unidos con el ‘De Rey a Rey Tour’, un emotivo homenaje a su padre, Vicente Fernández.