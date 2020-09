“Me equivoqué al guardar silencio”: Plácido Domingo afirma que nunca ha abusado de nadie

El tenor español Plácido Domingo ha declarado que sus disculpas públicas sobre el escándalo de acoso sexual que le salpicó el año pasado fueron sacadas de contexto, asegurando que él “nunca” ha abusado de nadie. Las nuevas declaraciones fueron parte de una entrevista ofrecida por el cantante este sábado a TVE.

“No fue un ‘mea culpa’, mi disculpa fue publicada por un periódico americano junto con falsas acusaciones que no aparecían en el reporte oficial”, precisó el artista, agregando que al día siguiente trató de “aclarar el malentendido” pero fue “demasiado tarde”.

El compositor, quien padeció coronavirus en marzo, aseguró que la enfermedad y el confinamiento le hicieron “recapacitar”, pues encontró “unas ganas de vivir y de seguir adelante”. En este sentido, el cantante comentó que durante ese tiempo “la sensación de precariedad, esta fragilidad, la soledad” le hicieron “entender que tenía que aclarar las cosas”.

“Creo que me equivoqué al guardar silencio, ese silencio me ha costado caro y me ha herido mucho, no solo en mi carrera sino también en mi vida”, aseveró Domingo. Asimismo, sostuvo que si se hubiese dado cuenta que sus actitudes incomodaban “de alguna manera” a alguien, se habría disculpado “en ese mismo instante”.

Entre otro punto, Domingo negó el supuesto pago de medio millón de dólares al Sindicato de Artistas de Ópera para evitar que se publiquen otros detalles sobre las investigaciones del caso que pesa en su contra. Al respecto, sostuvo que ha colaborado al 100 % con ellos y que “no tenía nada que ocultar”.

“Por las emociones que haya dado al público, me he entregado de todo corazón en lo que he hecho, espero que se me recuerde por lo que realmente soy”, concluyó el reconocido director de orquesta.

Decenas de mujeres declararon en 2019 que el tenor español las acosó sexualmente en el pasado. Según los testimonios, Domingo habría presionado a varias de ellas para mantener relaciones inapropiadas con él a cambio de trabajos.

A partir de ese entonces, las instituciones operísticas de San Francisco, Filadelfia y Dallas cerraron las puertas al artista, mientras en octubre pasado, Domingo renunció como director general de la Ópera de Los Ángeles.