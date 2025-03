El actor compartió cómo fue que pudo darle un giro a su vida y como encontró en la actuación un escaparate ante las situaciones que enfrentaba.

Mauricio Ochmann se sinceró y compartió algunos de los momentos más dolorosos de su vida al recordar su difícil infancia, que estuvo marcada por la ausencia de sus padres biológicos, una infancia muy violenta y una mamá adoptiva ausente.

A través de su cuenta de Instagram, el actor compartió un clip de la conversación que sostuvo para el canal de Youtube Onírica Lab, donde el tema principal fue, «La importancia sobre hablar de suicidio».

Mauricio Ochmann habla de los momentos más dolorosos de su vida

Fue durante esa charla que Mauricio Ochmann reveló que, en su época más oscura, sí pensó terminar con su vida. El actor también compartió cómo fue que pudo darle un giro a su vida y como encontró en la actuación un escape ante las situaciones que enfrentaba en su casa.

Mauricio Ochmann (Instagram)

«El teatro me salvó la vida. A los cinco años, cuando hice una obra de teatro de Mary Poppins, cuando me puse la botarga de pingüino me sentí a salvo. Yo soy adoptado, no conozco a mis papás biológicos, jamás los conocí, soy adoptado dos veces de parte de papá, tuve una infancia muy violenta y una mamá adoptiva muy ausente», contó.

Sin embargo, a pesar de lo dura que pudo resultar su infancia, el actor reconoció que no cambiaría nada de su pasado.

«Agradezco a mi vida, porque así fue como llegué al teatro, a las artes, como con una carencia, con un vacío, muchas preguntas sin contestar, falta de pertenencia y el teatro me aterrizó y por eso para mí es muy importante compartir las artes, que los niños desde muy temprana edad estén cercanos a las artes, porque es un medio de expresión emocional», aseguró.

Mauricio Ochmann habla sobre sus adicciones

Una vez que se convirtió en actor profesional, Mauricio Ochmann vivió uno de los episodios más oscuros de su vida: enfrentó una etapa de adicciones.

Mauricio Ochmann (Instagram)

«Caí en adicciones, tuve un momento muy oscuro en el que finalmente me pude encontrar, pero tuve pensamientos suicidas, pasé por momentos oscuros. Pude salir gracias a las artes, gracias a la terapia, que es muy importante decirlo», contó.

El actor reveló que en su caso, la terapia fue muy importante para poder salir de esa situación.

«Es la medicina que necesitamos contantemente para encontrar todas esas respuestas a todas esas preguntas que nos hacemos inconscientemente, de repente te ves en un lugar en el que no le ves la salida, ese es el suicidio, no encontrarle salida a tu problema o a tu ansiedad y creo que las artes te liberan, te sanan, combinado con la terapia, te salvan», reconoció.