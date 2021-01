Mauricio Clark en busca de empleo como chofer o asistente personal

Tal parece que Mauricio Clark, quien ahora se hace llamar Franco, no la está pasando nada bien, pues aparentemente el periodista atraviesa por una dificultad económica que lo obliga a buscar otro tipo de oportunidades en empleo para salir adelante.

De acuerdo con la revista TvNotas, un amigo cercano al conductor reveló que, debido a la falta de empleo, Clark apenas puede comer atún de lata y tuvo que regresar a vivir con sus padres.

Ante esto, ha buscado ayuda para que lo contrate como chofer o asistente personal, y es que su trabajo en la televisión tal parece se ha visto afectado debido a su postura ante la comunidad LGBT.

De acuerdo con el entrevistado, Mauricio no desea regresar al mundo del espectáculo por todas las adicciones que vivió mientras se permaneció en el ambiente, y según él, Clark, “cree que lo bloquearon y no le dan trabajo porque dejó de ser gay, y por sus ideas que ha manifestado y que le han generado burlas”, detalló el “Amigo”.

Y aunque el comunicador también ofrecía conferencias, mismas con las que solventaba sus gastos, estas se vieron severamente afectadas debido a la pandemia. Además, que de acuerdo al entrevistado contó que a finales de diciembre Clark salió en problemas con esas organizaciones, a las que tachó de hipócritas, insultó y acusó de lavado de dinero durante una transmisión vía Instagram, por lo que perdió su apoyo.

Aparentemente, a través de su cuenta de Instagram, el presentador posteó un mensaje donde ofreció sus servicios como asistente o chofer con el fin de poder salir adelante, dejando de lado por completo su carrera en televisión.

“Familia querida, como algunos de ustedes saben, hoy la mayoría de las empresas son #progay y me tienen bloqueado. Me encanta trabajar y al igual que millones también necesito trabajo. No me da pena ni miedo empezar de cero. Ofrezco mis servicios como Chofer / asistente personal”.

Por: Multimedios