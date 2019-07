Mattel y Marvel Comics lanzarán tres muñecas Barbie inspiradas en personajes de X-Men

Los fans de X-Men podrán atesorar muñecas coleccionables de las principales mutantes de la saga, pues Barbie lanzará una edición especial de Dark Phonenix, Mystique y Storm.

En el marco de la Cómic-Con de San Diego, Marvel y Mattel anunciaron el lanzamiento de una línea de muñecas Barbie para celebrar el 80 aniversario de Marvel Comics, fundada por Martin Goodman en 1939.

Las muñecas no sólo vienen disfrazadas y con accesorios, sino que emulan el color de piel y cabello de los personajes femeninos de la saga, por ejemplo, Mystique tiene una cabellera roja corta, cejas del mismo color y es completamente azul.

#Barbie celebrates the 80th anniversary of @Marvel Comics with a tribute to legendary X-Men foe Mystique, X-Men character Dark Phoenix and Super Hero Storm.

Available for pre-sale NOW at @GameStop: https://t.co/on9gZLNT0t. pic.twitter.com/9BPO4Z3RT9

— Barbie (@Barbie) July 18, 2019