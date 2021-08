“Más que amigos, éramos hermanos”: Miguel Luis rompió en llanto al recordar a Sammy Pérez

Miguel Luis y Sammy Pérezhicieron por varios años una excelente mancuerna que los llevó a ser protagonistas de algunos de los segmentos de los programas de Eugenio Derbez, por lo que Miguel Luis, al ser cuestionado por su compañero, mostró el cariño con el que lo recordará, rompiendo en llanto al hablar del actor,

Y es que en medio de una entrevista para el matutino Hoy, Miguel Luis, entrañable colega de Sammy, no controló el llanto mientras hablaba de la cercana amistad que sostenía con su fallecido compañero.

“(Me siento) decaído, porque aunque no lo crean, amigos que nos están viendo y fans, éramos, no amigos, más que amigos, hermanos de más de 23 años. Siempre que terminábamos tarde, existía un compañerismo y nos íbamos a cenar”, dijo el actor mientras recordaba cómo intentaban amenizar sus noches de trabajo.

“(Lo recordaré) como una persona leal a su trabajo, como un gran hermano, siempre va a estar conmigo”, dijo el actor, interrumpiendo su discurso al comenzar a llorar. “Es algo duro, pero tengo que retomar mi carrera artística más adelante y hacer las cosas en memoria de él”, compartió entre lágrimas.

Acerca de la prometida de Sammy, Zuleika Garza, no quiso desmentir los rumores que circulan entorno a ella, en donde la acusan de haber abandonado al actor y huído con sus tarjetas, mismos que ella ya desmintió.

A pesar de ello Miguel dijo que no conoce a Garza, pero no tiene siquiera interés en ella porque no está de acuerdo con la forma en que actuó ya que aseguró que habría “jugado” con su compañero. “Espero que nunca le pase, o le hagan a ella, una jugadita como la que quisieron jugar con mi compañero, pero todo en esta vida se paga”.

Zuleika Garza y Sammy Pérez se encontraban comprometidos para casarse (Foto: @sammyperez_xhderbez)

Y es que, contrario a lo que había asegurado Eugenio Derbez, la noche del pasado marte quien fuera novia de Sammy aseguró que ella no se escondió ni corrió con las cuentas de su pareja, e incluso aseguró que continúa en Colima con su familia.

Después de que el actor falleciera el pasado 30 de julio por COVID-19, salieron varias versiones sobre cómo fueron sus últimas horas y quiénes pagaron la millonaria cuenta del hospital, por lo que Derbez no tardó en mostrar sus condolencias a la familia de Sammy y apoyarlos económicamente, mientras Zuleika no había sido vista ni por sus sobrinos.

El representante del comediante aseguró que Garza también se encuentra muy afectada por la muerte de su pareja sentimental. “Está mal, yo creo que está pasando un momento muy complicado”, comentó vía telefónica en Hoy. Zuleika Garza desmintió haber abandonado a su novio Sammy Pérez antes de morir (Foto: Instagram/@sammyperez_xhderbez)

Por otro lado, Eugenio Derbez dijo durante un encuentro con la prensa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México: “La supuesta novia lo internó y lo abandonó y luego, cuando vio que había que pagar, se desapareció. No sabemos dónde está, pero se desapareció, efectivamente”.

Ante estas acusaciones, Zuleika aseguró que había decidido entrar en aislamiento, como se lo había recomendado su médico, debido a que, al igual que Sammy, ella estaba contagiada de COVID-19, pero que seguía en su casa, sin ninguna tarjeta de quien fue su pareja.

“La verdad que estoy destrozada, primero quiero aclarar dos cosas. Yo no estoy, no he huido, no me he escondido, aquí estoy en colima. El sobrino de Sammy Pérez, Daniel Pérez y Jessica Pérez han dicho de mi muchas cosas, que yo me fui con las cuentas bancarias, ahí esta el video donde les envié las cosas, no lo abandoné, estuve en aislamiento como me dijo el doctor”, aseguró en entrevista telefónica para el programa Es Show de Multimedios.

