Marysol Sosa y Laura Núñez desmienten maltrato a José José

Marysol Sosa y Laura Núñez desmintieron que José José hubiese sufrido algún tipo de maltrato por parte de su hijo José Joel, durante su participación en el musical Amar y querer, luego de las declaraciones de la actriz Laura Zapata, informó la Agencia Notimex.

Para varios medios de comunicación, Marysol Sosa, hija del intérprete de temas como He renunciado a ti y El triste, expresó no saber cuáles fueron las razones que motivaron a la actriz para salir a dar dichas declaraciones y destacó que ella no participó en la temporada del musical a la que Zapata hizo referencia.

Por su parte, Laura Núñez, exrepresentante de José José, aclaró que nunca vio que el cantante sufriera maltrato en la obra o se peleara con su hijo, pese a que a veces los requerimientos especiales no se cumplían.

Núñez sostuvo que la condición de “El Príncipe de la Canción” dentro de la puesta en escena era como empleado, situación por la que no habría podido ser utilizado para poder sacar los pendientes que José Joel había pactado, según como lo declaró Laura Zapata.

Por otra parte, Marysol Sosa agregó que ha comenzado a vivir su duelo, no guarda odio en su corazón y no tiene deseos de venganza; sin embargo, está consciente de que hay muchas cosas que aún se tienen que aclarar sobre la manera en que su padre falleció, así como la situación de sus últimos días con vida.

Sobre el homenaje que “El Príncipe de la Canción” recibió en el Hipódromo de las Américas, Marysol declaró: “yo nunca había venido al hipódromo y ahora que tenemos la oportunidad, la verdad qué bonito, creo que mi papá tuvo el placer de venir por allá de los noventas” y se dijo impresionada de la carrera en honor a su padre.

Al finalizar el evento, Laura Núñez compartió con los medios de comunicación que se encuentra en planes para la realización de un libro en el que cuente detalles y anécdotas que vivió al lado de José José, de quien fuera representante hasta hace un par de años.